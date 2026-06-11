南投縣樂活運動館動土 預計117年底完工啟用 (圖)

美國通膨壓力升溫，對此，川普（Donald Trump）的回應竟是「我愛通膨」，一語引發爭議，連福斯新聞主持人都看不下去，直言「民主黨人剛剛已經贏得了期中選舉」。《CNN》認為「我愛通膨」，可排在川普近日失言排行榜的第二名，因為其反映了川普對普羅大眾處境日益麻木不仁的態度，同時《CNN》也選出他們認為的失言第一名。

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