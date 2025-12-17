南投縣消防局地利消防站成功發揮救災功效

偏遠地區地利消防站發揮救災功能。(圖：消防局提供)

▲偏遠地區地利消防站發揮救災功能。(圖：消防局提供)

南投縣信義鄉地利村二鄰三十六號隔壁空地附近發生雜草火警，住在附近之地利消防站義消知悉後立即趕至地利消防站駕駛小型消防車進行滅火救災工作，近一小時即成功滅火。消防局表示，本案得於短時間內有效控制火勢，應歸功於地利消防站義消平時訓練有素及主動投入救災工作之精神，可謂是山地偏遠地區消防站就近成功救災之最佳典範。

南投縣消防局表示，該案發生在十二月十六日晚間七點半許於信義鄉地利村二鄰三六號隔壁空地附近發生雜草火警，，住在附近之地利消防站義消知悉後立即趕至地利消防站駕駛小型消防車進行滅火救災工作，於當日約二十時三十五分即滅火成功圓滿達成任務。

南投縣消防局表示，有感於山地僻遠地區消防救災之需求及遠水救不了近火，特於今（一一四）年九月二十日上午十時三十分在信義鄉地利村辦公室正式成立地利消防站，以宣示消防局針對偏遠地區消防力部署之強化建構企圖心。

而地利消防站是涵蓋信義鄉地利村、譚南村、雙龍村、人和村及水里鄉民和村，消防局業於一一一年爭取預算經費補助信義鄉公所完成該地區山地消防水源暨消防栓箱之設置(信義鄉地利村七具、人和村七具、潭南村五具、雙龍村四具及水里鄉民和村十六具，總計設置三十九具消防栓箱)，且目前業完成招募並培訓在地熱忱義消人員十七名(人和村六人、地利村六人、雙龍村三人、潭南村二人)並配發消防衣帽鞋等個人消防基本裝備及配置小型消防車乙輛及聘請約用人員乙名，共同守護信義鄉濁水線附近區域，以彌補該區域未設消防隊之不足。

「政府資源有限、民間力量無窮」，消防局希望透過山地僻遠地區消防站運作模式能有效提升救災效能守護山地消防安全，明年預計將再成立仁愛鄉發祥、都達及萬豐等三處山地消防站，以完整強化本縣山地消防安全之架構，希望能結合在地義消民力及睦鄰救援隊力量全心全力投入社區防救災工作，凝聚社區自主防災力以確保民眾生命財產安全。