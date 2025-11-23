南投縣生命禮儀園區完工 提升民眾治喪品質

南投縣生命禮儀園區，最近已峻工，預計明年底前啟用。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府斥資3.96億餘元，在目前縣立殯儀館旁新建的生命禮儀園區已完工，共設置3棟建築物，近日已完成工程驗收，縣府民政處表示，驗收完畢後將進行內部設施裝修，預計明年底前啟用，提升民眾治喪品質。

位於南投市民族路的南投縣立殯儀館，是全縣唯一的縣立殯儀館，自1981年落成啟用，迄今已使用逾40年，不但設施老舊，且隨著國人喪儀觀念改變，以及擔憂道路搭棚治喪影響交通，逐漸轉至殯儀館辦理治喪事宜，現有禮廳、獨立靈堂等設施早已不敷使用，縣府除進行修繕及增設小靈堂外，也籌措3.96億餘元經費，在現行殯儀館旁新建生命禮儀園區，於2022年底動土興建。

歷經近3年興建，南投縣生命禮儀園區日前已完工，共規劃3棟建築物，其中生命禮儀中心為地上3層建築，1樓為停車空間，設有59格汽車位、51格機車位，2樓有7間禮廳，3樓有27間小靈堂；服務中心1樓為梯廳，2為服務中心，3樓則是輔導室及會議室；大體中心1樓為2間清洗室、2間解剖室、2間入殮區及停棺室，2樓則是偵查庭及辦公室等。

縣府民政處指出，生命禮儀園區近日已完成工程驗收，後續將辦理招標採購內部設施及進行裝修工程，預計明年底前啟用，至於是否比照目前縣立殯儀館委外經營，仍在評估中。

南投縣生命禮儀園區設有27間小靈堂，縣府相關單位正進行驗收。(記者張協昇攝)

南投縣生命禮儀園區，緊鄰目前的縣立殯儀館。(記者張協昇攝)

