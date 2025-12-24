南投縣第一家失智型日間照顧機構 名間竹秀苑日照中心開幕 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】偏鄉失智照護再提升，南投縣第一家失智型日間照顧服務的「名間竹秀苑日照中心」23日開幕。南投縣副縣長王瑞德代表縣長許淑華參與活動，並表示縣府重視縣民健康，對失智長輩將加強照顧。

竹秀苑日照中心在耶誕前開幕，可說送給失智家庭最好禮物，包括副縣長王瑞德、縣府社會及勞動局長林志忠、衛生局長陳南松、南投市長張嘉哲、名間鄉長陳翰立、縣議員林儒暘、沈夙崢、林憶如等人參加。

王副縣長指出，此中心為南投縣唯一純失智日照機構，結合香氣與茶療有助記憶保存，意義重大。他提及縣府獲衛福部高齡友善城市卓越獎肯定，印證許縣長三年來推動「宜居城市」的成果。不論是一般人的健康檢查、長者的高齡友善等工作，縣府希望聯合醫療機構，進一步照顧長輩。

竹秀苑日照中心隸屬竹山秀傳醫院，由前山社會福利慈善事業基金會經營。竹秀院長莊碧焜表示，南投人口老化，失智長者約7600至8000人，若包含65歲以下個案，可能超過1萬人。他說，許多失智家庭感慨「最難的不是病，而是不知道明天誰可以幫你接手」。名間竹秀苑結合醫療與日照，讓長輩治療後回歸社區與家庭，政府、醫院與民間將共同承擔，讓長者在地安老、有尊嚴健康生活。

竹秀苑日照中心特色，導入非藥物療法，連結亞洲香研所專業師資，開發以香氣引導記憶的課程。老師事先了解長輩人生故事，透過香氛DIY及感官互動，喚醒情感與生命記憶，讓日照空間轉化為長輩安心生活、家屬喘息的支持場域。開幕活動並與遊山茶訪合作，融入茶道儀式，讓長輩與貴賓在茶香中安定心緒。

開幕同時，也舉行感恩儀式，亞洲香研所推出聯名公益香氛商品，30%收益回饋失智照護；東海大學EMBA第六屆捐贈120萬元，購置日照專用車輛。名間竹秀苑的啟用，不僅補足南投失智長照服務缺口，更以溫柔非藥物模式，為失智家庭注入新希望。（圖／記者石振賢翻攝）