南投縣第73屆縣運隆重登場 展現健康活力宜居南投
南投縣第73屆全縣運動會8日上午在縣立體育場隆重開幕，4天賽程計有13,557名選手與隊職員參賽，包括36個競賽項目，場地遍布全縣28處，並動員超過1,600名裁判、工作人員與志工參與，展現南投運動實力與活力。
開幕式特別表揚114年全國運動會中為南投爭光的優秀選手與教練，南投代表隊在本屆全運會勇奪12金、7銀、12銅，於非六都縣市中名列第3，展現南投體育的堅強實力與不懈精神，讓「南投之光」在全國舞台上閃耀發光。
大會由平和國小太鼓表演與3名小朋友帶領300名舞者帶來氣勢磅礡的排舞揭幕，象徵縣民團結向前、充滿朝氣的精神。副縣長王瑞德校閱各鄉鎮市運動員由首長或祕書領軍與縣府團隊、會旗進場，進行運動員蔡貴萍宣誓與白子韋、洪藝容優秀選手點燃聖火綻放五彩繽紛光芒，體現體育薪火相傳的意義。
王副縣長表示，縣運會有如像花蓮豐年祭般，大家忙碌一年後齊聚分享豐碩的成果，感謝教練與工作人員的協助，此次參與團隊有一般參與、公務人員、教育人員、適性運動員等，4天活動中將選出縣代表隊，參加全國及國際賽事，更要鼓勵全民運動的精神。
王副縣長也強調許縣長重視學校與民間運動設施改善，大幅提升獎金，在軟硬體及各方面補助改善，也在南投、草屯發包樂活運動館，埔里也規劃中，並設置不少親子公園，鼓勵鄉親多運動。
本屆運動會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，展現南投得天獨厚的山水風光與人文底蘊，更象徵縣府致力推動健康、活力與幸福生活的願景。運動不僅是競技，更是一種精神與態度，能讓人超越自我、挑戰極限，也讓南投的光芒更加耀眼。
近年來縣府更成功舉辦多項大型與國際級體育活動，展現南投作為「運動之都、健康之城」的無限潛力。
開幕典禮後於現場舉辦「南投縣良質米食暨農特產品饗宴」，由13鄉鎮市農會共同參與，提供各地特色美食與農特產品，讓參與者一邊享用在地美味，一邊感受運動與文化結合的熱情氛圍。縣府誠摯邀請鄉親朋友共同參與這場屬於南投的年度運動盛會，為各項選手加油。
縣運期間不少場地是借用學校來舉辦，有學校特別籲請參賽者與觀眾能主動保持場地的乾淨，將垃圾分類丟置以免造成學校困擾。
