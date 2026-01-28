南投縣第9度榮獲「運動i臺灣」特優獎 邁向全民運動宜居城市

【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣於114年「運動i臺灣2.0計畫」中表現卓越，再度榮獲「特優」縣市殊榮，累計已9度獲得特優獎，成績斐然。運動部全民運動署於115年1月28日舉辦頒獎典禮，由教育處長王淑玲代表縣府出席受獎。縣府長期結合多元運動活動、觀光景點與在地優勢，推動日月潭萬人泳渡、環縣自行車賽、有氧舞蹈派對、草地瑜珈及SUP立式划槳等活動，鼓勵全民及壯世代參與運動，持續深耕基層、形塑運動風氣；展望115年，將進一步結合運動村里推動常態性課程，融入SDGs永續理念，提升規律運動人口比率，朝打造運動之都與宜居城市目標邁進。

南投縣連續多年執行運動i臺灣2.0計畫，114年持續推動一般、身心障礙者及原住民族三大專案，共計105項次計畫，涵蓋一般民眾、身心障礙者、女性、銀髮族及原住民族的運動推廣。縣府與南投縣體育會、各鄉鎮市體育會、公所、學校、社福機構等攜手合作，辦理各類全民運動活動，吸引12萬5,000人次參與，廣受好評。此次獲頒「特優」，不僅展現南投縣在行政效能、行銷推廣、資源整合及專案執行方面的卓越表現，更獲得運動部全民運動署的高度肯定。

王淑玲處長指出，南投縣已累計9次獲得運動i臺灣特優獎，彰顯許淑華縣長對全民運動的支持與深耕成果。除持續辦理歷史悠久的優質活動外並致力於創新，114年九九峰登山健走活動與草屯在地新景點全臺首座氦氣球樂園結合，有來自四分之一的外縣市民眾熱烈參與，達成千人相約健走盛況，活動現場除各局處擺攤宣導，也提供科技體適能檢測服務，讓民眾透過精確數據了解自身健康狀況。

活動規劃連結時下流行趨勢，除結合南投自然美景辦理戶外草地瑜珈，讓參與者在晨曦中盡情伸展與大自然共鳴；利用日月潭月牙灣天然資源辦理SUP立式划槳體驗，搭配水域安全教育及淨潭活動，民眾可透過活動活絡感情、寓教於樂；114年ZUMBA PARTY以「夜市經典元素」為主題，融合台灣在地文化，打造出結合運動與趣味的沉浸式體驗，深受女性與上班族青睞，成為放鬆身心的首選，報名秒殺，獲得民眾高度評價。

南投縣不僅在全民運動推廣上表現卓越，也透過結合地方特色舉辦國際級運動賽事，其中「日月潭國際萬人泳渡」是台灣規模最大的戶外水域運動盛事，吸引來自世界各地的游泳愛好者與觀光客參與，更有130位身心障礙朋友參加，象徵對人生無懼的挑戰，是泳者的最佳典範。值得一提的是，114年泳渡更首度躍上大銀幕，電影《突破：三千米的泳氣》以視障泳士挑戰日月潭為題材，泳渡故事透過體育與影視的跨界結合，彰顯永不放棄的精神與挑戰自我的勇氣。

「2025永不放棄・一騎來發財」紫南宮環縣99.9K自行車活動，除特別選在鄰近6月3日「世界自行車日」週末舉行，以實際行動響應聯合國倡議，更回應雙北世界壯年運動會推廣帕拉運動(Para)精神，特別邀請南投縣傷殘協進會手搖車騎士共襄盛舉，展現運動平權共融核心價值。活動除成功帶動地方觀光熱潮，提升運動觀光產業的整體效益，並透過多元參與，拉近彼此距離，傳遞平等、友善的信念，為活動增添溫馨與感動。

南投縣原住民人口數將近3萬人，位居全臺縣市原住民人口第4高，縣府善用企業贊助與專業教練資源辦理五人制幼兒足球錦標賽，持續深耕幼兒與青少年運動發展，逐步建立完整的人才培育體系，縣內足球隊伍更於全國原住民族運動會屢獲佳績，展現基層紮根的成果。傳統射箭不只是一項運動亦是本縣極力推廣重點，除辦理弓箭製作課程、傳統射箭體驗營及邀請賽，相關賽事於市區體育場舉行，結合體驗營的模式，讓更多民眾有機會親身參與，認識並感受原住民傳統射箭的魅力。

南投縣已連續多年獲得特優肯定，活動規劃涵蓋各年齡層與族群，讓民眾能輕鬆參與運動，培養健康生活習慣，同時帶動地方觀光與產業發展，透過「運動與景點結合」成功讓全民運動走入生活，致力讓南投成為全台灣最活力的「宜居運動城市」，更呼應南投縣「領投發展、全齡宜居、創新永續」的施政主軸。115年活動資訊即時更新於「南投i運動(南投縣運動i臺灣計畫)」臉書粉絲專業，歡迎民眾追蹤一起愛上運動。（照片記者謝雅情翻攝）