「南投縣縣定古蹟草屯燉倫堂外牆及柱體局部修繕工程」開工祈福

▲南投縣縣定古蹟草屯燉倫堂局部修繕工程，代理局長李玉蘭主持開工祭拜祝禱儀式。(南投縣府提供)

南投縣政府文化局於一月十三日上午十一時舉行「南投縣縣定古蹟草屯燉倫堂外牆及柱體局部修繕工程」開工祭拜祝禱儀式，邀請廟方洪向義主委等人、監造及營造承商團隊，一同參與草屯地區之文化大事。希望透過開工祝禱儀式祈求修繕工程平安順利，為南投草屯燉倫堂進行文化資產保存及活化，重現百年風華。

南投縣政府文化局表示，「燉倫堂」興建於清道光十年（1830），由敦樸派第六、七房後裔在頂茄荖建立。自日治時期以來多次修繕，民國四十八年（1959)及九二一大地震皆因建築損壞再次進行修建。儘管歷經這些修復，燉倫堂仍大致保留了原始風貌，展現出古樸的早期建築特徵。民國八十二年(1993)，內政部將燉倫堂核定為三級古蹟，成為南投縣唯一被指定為古蹟的私有宗祠。

南投縣縣定古蹟燉倫堂自九二一大地震修復完成至今已二十四年，目前面臨正殿及外牆防水層老化、地坪滲水、牆體油漆剝落及壁癌等現象，加上排水不良導致受潮受損，急需進行修繕工作，以延續文化資產保存價值及使用。

南投縣政府文化局表示，此次修復工程經費約九百二十萬元，由文化部文化資產局補助80%、縣府配合款10%、燉倫堂自籌10%。規劃設計及施工皆由文化局執行，設計監造單位為林宏任建築師事務所，施工廠商為慶仁營造股份有限公司，預計一一五年十二月底前完工。因古蹟建築物安全及文物保存皆相當重要，修繕工作刻不容緩，主管機關基於文資保存職責，遂推動本次修復計畫，以確保古蹟價值與安全使用。