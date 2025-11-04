南投縣老人長輩健保費全額補助 最快明年3、4月實施
【記者 謝雅情／南投 報導】財政收支劃分法修正通過明年開始施行後，南投縣統籌分配稅款雖然預期可增加約140億元，但因中央大砍一般性補助、計畫型補助，並提高地方配合款負擔比例，縣府推估明年度中央財源恐怕只會小增約10億元，引發總質詢縣議員關切及憂心；縣長許淑華4日堅定宣示：由縣府負擔老人長輩健保費的承諾，一俟明年3、4月縣議會臨時會通過追加預算，就會立即付諸實施一定兌現。
許縣長指出，這次縣議會總質詢，非常多議員關心南投縣的社會福利議題，她藉此要特別跟所有的縣民朋友報告，在上個月縣府將她接任後所有的91億元負債正式償還完畢，讓南投縣成為一個負債清零、沒有負債的縣市。為此，不論明年中央財源挹注南投縣的最後結果如何，由縣政府負擔南投縣65歲（原住民55歲）以上長輩健保費的新措施，一定會落實推動。
許縣長說，明年新的財政收支劃分法開始施行，雖然，南投縣統籌分配稅款會增加約144億元，但是從中央各部會釋出的訊息，中央同時也會大幅減少原本對於南投縣的一般性及計畫型補助，而且中央補助計畫的地方配合款比例也會提高，如此一來，原則上，縣府主計處初步的計算，以後中央挹注縣庫的財源，最終可能一年只增加不到10億，這也正是多位議員關心甚至憂心，財劃法修正結果最後變成空歡喜的原因。
許縣長表示，縣府在沒有債務壓力底下，她早已向老人長輩承諾宣布的南投縣老人長輩健保費由縣政府全額負擔的新福利，明年一定會實施。縣府確定會在明年度縣議會第一次臨時會審議時，提出這項健保費補助老人長輩的追加預算案，樂觀預期約是明年3、4月，順利獲縣議會支持通過後著手辦理，將會有南投全縣超過10萬名的老人長輩受惠。
許縣長說，另有部分長輩因故積欠健保費，這部分縣府恐怕無法代為補繳，縣府社勞局的同仁會積極與中央健保署聯繫研商，如何處理這個部分，讓老人長輩免除健保費負擔的美意得到最合理的最大化。當然也要提醒若是疏忽或人在國外欠繳健保費的長輩，如有能力的就趕快繳清，以免難以享受縣府負擔健保費的新福利，未來如果縣府財政條件允許，也會持續一併檢討優化其他的社會福利，包括育兒津貼、生育津貼提升等等，縣府會不斷努力的落實。（照片記者謝雅情翻攝）
