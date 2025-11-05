南投縣職業領航員計畫成果發表會 學生多元作品展圓滿落幕

【記者 謝雅情／南投 報導】為展現十年來「職業領航員計畫」推動成果，縣府11月5日上午於南投市南島婚宴會館舉辦 「職業領航員計畫成果發表會暨學生多元作品展」。以「十年有成．夢想飛翔」為主題，象徵計畫自開辦以來已深耕十年，陪伴無數青年學子從探索到實踐，勇敢追夢、展翅飛翔。

活動由縣府教育處與學生輔導諮商中心共同策劃，邀集縣內 18 所國中、合作店家及地方產業夥伴共襄盛舉，共計近 70 位師生參與，展現學生在真實職場中學習的成果與成長軌跡。

縣府教育處吳美玲副處長表示，「職業領航員」是教育與地方產業共同培力的重要平台，協助學生在真實的職場環境中學習，找到興趣、發掘潛能，實踐「做中學、學中做」的精神。特別感謝所有參與學校與教師團隊的堅持與陪伴，感謝店家夥伴的熱情指導，更感謝學諮中心及各資源單位的全力支持，讓這項計畫能持續十年不輟，造福無數孩子。

縣府感謝所有合作店家與職人不吝分享專業技藝與人生，用心指導學子體驗工作現場，讓學生在實作中學習責任、團隊、專業與熱情。透過職場體驗與心得交流，學生不僅學到工作技能，更重要的是學會「面對挑戰」，了解努力與責任的重要，也激發了對未來職業的嚮往與信心。

本計畫以「多元、創新、適性揚材」為核心理念，透過「夢想啟航、徜徉、發光、飛翔」四大歷程，引導學生進入多元產業場域進行實地體驗。今年串連南投縣 22 家在地店家與跨縣市企業，涵蓋五大產業領域，具體實踐產學合作精神。今年首度與南投市在地著名店家「塔塔加可可農園」合作，舉辦「人生因愛而勇敢，讓夢想發光」職場參訪活動，透過創辦人「張佳翎」分享，學生了解青年返鄉創業的心路歷程與地方創生的價值。另舉辦二場「職人帶路講座」，分別邀請在地原鄉青年歌手「全世煌」及滑板達人「謝明霖」，與高關懷學生分享生命經驗與逐夢過程，激發學生思索未來生涯方向。

感謝「世界華人工商婦女企管協會南投分會」長期支持教育，連續多年捐助經費，讓計畫能夠擴展深度與廣度；也感謝各校專輔教師、導師及行政

團隊的用心陪伴，讓孩子能在探索中找到自己的方向。（照片記者謝雅情翻攝）