南投縣舉辦地籍測量人員教育訓練 歡迎報名

【記者林玉芬/南投報導】縣府地政處表示，近年來因土地交易熱絡致價格日益高漲，而地籍測量之良窳影響人民產權甚鉅，為提升府內暨轄下各地政事務所測量人員之專業水準，藉強化地籍測量相關法規，並積極充實測量專業知識和技術，以提高南投縣地籍測量成果之品質及效率。



地政處表示，地籍測量人員教育訓練將於明年1月8日至9日，在縣府綜合大樓三樓電腦教室，舉辦2天測量相關教育課程，以達前開願景，並基於教育訓練資源共享，歡迎地政從業人員及有興趣民眾報名參加。

縣府及轄下各地政事務所人員由機關推薦方式報名，地政從業人員或一般民眾採網路報名（網址https://reurl.cc/AbbdXd），自即日起至115年1月5日上午10時截止，名額有限額滿為止。承辦人員：蕭先生，連絡電話049-2221630。