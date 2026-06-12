南投縣英語與國際教育成果展登場 打造學子接軌世界新舞臺
南投縣政府今（12）日以「從投啟航，耀向國際」為主題，在營北國中舉辦114學年度英語教育暨國際教育成果展，展現推動雙語學習、國際交流及海外獎助學金政策成果。南投縣副縣長王瑞德頒獎表揚傑出英語教師與雙語地圖甄選學生，鼓勵學子從在地出發、放眼國際。
成果展以「南投在地、國際接軌」為核心，結合山林景觀、人文特色與學生生活經驗，融入英語課程與雙語教學，並透過外師導覽、雙語影片及社區地圖分享，讓學生以英語介紹地方文化與自然景觀。
活動也安排國際交流成果分享，包含法國里昂文化交流團及各級學校海外參訪經驗，呈現學生透過國際學習拓展視野的成果。
南投縣府表示，目前已聘用46位全時外師與32位ELTA助理，並提高海外遊學經費，希望讓孩子扎根南投、放眼世界。
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