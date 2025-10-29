南投縣衛生局歡慶75週年 「聊療心‧心投愛」譜出健康新樂章
【互傳媒／記者 張玉泰／南投 報導】南投縣政府衛生局今（29）日於文化局演藝廳舉辦「【聊療心‧心投愛】75週年之心旅樂章」心理健康月音樂會，由副縣長王瑞德及局長陳南松出席，發表全新局徽與《健康城鄉進行曲：南投公衛75年樂章》紀念專書，並頒發局徽設計獎項，共同慶祝衛生局暨13鄉鎮市衛生所成立75週年。
▲南投縣衛生局歡慶75週年，「聊療心‧心投愛」譜出健康新樂章。
副縣長王瑞德肯定衛生團隊在防疫、長照、藥政與心理健康等領域的努力，強調75週年是榮耀的回顧，更是邁向未來的新起點。今年主題「聊療心‧心投愛」呼籲重視身心健康，音樂會象徵以音樂療癒心靈、連結彼此。
▲南投縣衛生局歡慶75週年，「聊療心‧心投愛」譜出健康新樂章。
陳南松局長表示新局徽的誕生，凝聚全國設計好手創意與南投在地文化底蘊。此次設計競賽共吸引全國64件作品參賽，經初選、再由全民與衛生局所同仁票選後，最終選出金獎作品以「代表生命的心電圖、象徵醫衛與重生的蛇杖、帶來希望的太陽與靜謐守護的月亮」寓意「衛生局永遠站在第一線時刻守護縣民健康」出線為新局徽的基礎。
▲南投縣衛生局歡慶75週年，「聊療心‧心投愛」譜出健康新樂章。
衛生局邀請竹山藝術家林芳仕與陳璐昂兩位老師融合南投衛生願景「活力城鄉、健康生活、快樂人生、幸福南投」與在地文化意象，為新局徽注入衛生團隊邁向新願景的堅定信念。
值此75週年之際，衛生局同時推出紀念專書《健康城鄉進行曲：南投公衛75年樂章》，以「樹木有年輪記錄歲月，公衛團隊的故事也應由自己刻劃」的信念為出發點，邀請多位公衛前輩口述回憶、現職同仁撰文記錄，完整呈現南投縣公共衛生的發展歷程與世代傳承。陳南松局長提到，這本書不僅是一部公衛紀錄，更是屬於南投人的共同回憶。他說：「我們的努力與堅持，正是一首關於健康與幸福的進行曲。」
南投縣政府衛生局今年心理健康月以「聊療心‧心投愛」為主題，透過音樂會邀請民眾一同關注心理健康與自我照顧，提升心理韌性。
陳南松局長呼籲，現代人生活壓力繁重，心理健康與身體健康同樣重要。南投縣政府長期推動心理健康服務，於13個鄉鎮市衛生所與南投市及竹山鎮2處社區心理衛生中心提供免費心理諮商與遠距服務，並提醒民眾如有情緒困擾，可撥打1925安心專線或1995協助專線尋求協助。
