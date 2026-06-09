南投縣表揚115年久任、特優村里長及績優村里幹事 強化基層防災疏散能力

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【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣政府9日舉辦「115年久任村里長、特優村里長、績優村里幹事表揚暨天然災害民眾預防性疏散撤離教育訓練」，肯定長期深耕基層、服務鄉親的基層人員，並透過專業講座強化第一線防災應變能力。

活動中，縣府表揚出席的7位任職滿6屆且年滿65歲的久任村里長，依內政部114年12月公布的「村里長慰勞金支給及表揚辦法」，每人將獲公所頒發一次性新臺幣30萬元慰勞金。同時，13位特優村里長及10位出席活動的績優村里幹事也接受公開表揚，縣府感謝他們在基層默默付出，扮演政府與民眾之間的橋樑。

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縣長許淑華出席活動表示，村里長與村里幹事是站在第一線，無論白天黑夜，總是第一時間回應民眾需求。「許多村里長將大半輩子投入地方服務，已成為村民最依賴的好夥伴。」他特別向村里長致敬，讚許他們用實際行動守護村里，並期許所有獲獎者持續與縣府合作，打造幸福宜居的南投。

獲縣府表揚的特優村里長包括，南投市仁和里張詠宗、軍功里吳安妮；埔里鎮西門里王美慧、珠格里游麗瓊；草屯鎮上林里蕭世杰、雙冬里洪朝專；竹山鎮延平里林鴻義、大鞍里范梓鍊；集集鎮富山里李文賢；名間鄉三崙村楊紋練、濁水村吳欽緯；鹿谷鄉清水村黃辛；中寮鄉中寮村黃文安；魚池鄉大林村王增財；水里鄉頂崁村賴清元；國姓鄉柑林村江耀宗；信義鄉豐丘村全福盛；仁愛鄉翠華村高正光。

任職滿6屆且年滿65歲的久任村里長有，南投市崇文里簡汝浜、三興里賴元周、東山里曾文聰；埔里鎮同聲里周文棋、名間鄉新厝村陳勇祥、鹿谷鄉和雅村陳貞復、魚池鄉中明村楊崑欣、水里鄉中央村林錦龍。

除了表揚，縣府邀請內政部視察宋穎欣主講「天然災害民眾預防性疏散撤離機制」。宋視察以去年花蓮馬太鞍溪豪雨引發土石崩塌、形成堰塞湖潰決的案例，分享實務經驗與應變流程，提醒基層幹部天然災害來得又急又快，及早啟動預防性疏散是保障民眾生命安全的關鍵。

許縣長強調，村里長與村里幹事是防救災第一線的重要力量，從災前整備、災情通報到疏散撤離，每一環節都攸關民眾安危。縣府將持續與各鄉鎮公所及相關單位合作，精進防災整備工作，尤其考量南投特殊地形，更需提高警覺。

南投市長張嘉哲出席活動表示，感謝村里長與幹事不分日夜為在地服務，極端氣候下公所將與縣府及里長密切合作，提前部署抽水機等防洪措施，降低淹水問題。（照片記者 謝雅情翻攝）