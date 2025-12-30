南投縣許淑華縣長主持竹山水資源回收中心通水典禮 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】位於竹山鎮下坪里街尾仔溪右岸的竹山水資源回收中心，30日辦理通水啟用典禮，縣長許淑華到場主持。該中心屬竹山都市計畫區污水下水道第一期工程核心設施，待第一期管線工程全部完工後，接管戶數將達5,652戶，普及率將提升到84%，對竹山地區公共衛生、市容環境和整體發展，將會有很大的幫助。

除許縣長外，包括內政部國土管理署下水道工程分署副分署長沈益生、縣議員陳玉鈴、蔡孟娥、多位在地里長及代表還有鄉親們近百人，都到場支持肯定。

許縣長表示，縣政府從民國93年就開始規劃，並在民國100年成功爭取中央補助，中央與地方攜手合作，完成水資中心，透過污水截流改善整體環境品質，回收水也會再利用，作為清掃及花樹澆灌之用；縣府也同步推動污水管線及用戶接管作業，預計118年就能夠完成接管戶數5,652戶，污水下水道系統普及率達到84%，因家戶接管的過程一定會造成民眾生活上的不便，她也希望鄉親們屆時都能多體諒配合。

許縣長指出，竹山有很多的觀光景點持續在推動，所以一定有良好的環境品質更加重要，污水下水道系統不僅能減少污染，讓整體的自然環境都能夠達到最好，縣府也正在規劃打造下坪自行車道，未來當地除了有污水處理功能，也能夠結合生態教育，這些都是縣府下一步的目標。

縣府工務處表示，竹山水資源回收中心屬竹山都市計畫區污水下水道第一期工程核心設施，本案總工程經費約新台幣2億1,949萬餘元，第一期每日處理量為3,000立方公尺（CMD），全期規劃處理量達6,000CMD，並預留後續擴充用地，以因應未來人口成長及都市發展需求。處理後放流水質均符合相關法規標準。

在內政部國土管理署的支持下，目前第一期工程正同步進行，總投入經費約10億元，預計2029年全部完成，工程亦同步推動污水管線及用戶接管作業，其中主、次幹管及分支管線總長約1萬2252公尺，已於114年終開工，另補設分管及支管合計約9,180公尺，以強化整體管網完整性。

在用戶接管方面，第一期規劃三標工程，預計接管戶數達5,652戶，自114年起陸續施工，逐步將家戶污水納入公共污水下水道系統。（圖／記者石振賢攝）