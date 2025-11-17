南投縣評比公廁 六星級加油站廁所奪整潔美觀特優

中油草屯新豐站公廁，獲南投縣清潔美觀組特優。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣優質環境績優單位選拔今日下午揭曉頒獎，公廁品質愈來愈重視下，此次公廁還分整潔美觀、多元服務、公共設施等3組，屬中油六星級公廁的中油新豐站公廁，勇奪整潔美觀特優獎，另外國道3號南投服務區公廁、松柏嶺遊客中心公廁，則分獲多元服務組、公共設施組特優。

南投縣優質環境績優單位頒獎典禮，下午在中興新村中台灣創新園區舉辦頒獎典禮，由縣府代理秘書長簡青松代表縣長許淑華主持，典禮中表揚環境教育、環境衛生及綠色採購等績優單位，在環境教育獎項部分，由台電萬大發電廠、日月潭國家風景區管理處獲得，兩單位也將代表南投參國家環境教育獎。

社區環境維護方面，公所部分由草屯鎮、南投市、集集鎮、仁愛鄉、中寮鄉等公所獲獎；村里社區部分，由人口數全鎮之冠的草屯鎮山腳社區發展協會拿下第一名。

由於公廁清潔和環境品質日益受到重視，縣環保局在公廁的評比分成清潔美觀、多元服務、公共設施等3組，各組競爭激烈，其中中油公司推薦為六星級公廁的中油草屯新豐站公廁，一舉獲得清潔美觀組特優，杉林溪松瀧販賣部內公廁、車埕鐵道觀光小學堂公廁獲優等。

國道3號南投服務區南棟和北棟公廁獲多元服務特優獎，優等則為有中油埔里站公廁、日月潭伊達邵遊客中心獲得。此外，公共設施部分，由松柏嶺遊客中心公廁獲特優，向山遊客中心公廁、南投監理站大樓2樓公廁則獲優等。

