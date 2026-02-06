南投縣警前刑大隊長被爆性騷女警遭拔官 局方：報導非事實
▲南投縣警局前刑大蕭姓大隊長被爆任內性騷女警，副局長陳志成澄清非事實。(圖：南投縣警局提供)
媒體報導南投縣警局前刑大蕭姓大隊長被爆任內把女警當酒家女致當事人離職乙事，局方：主動調查警官涉不當言行予以記過懲處並調整職務。
媒體報導蕭姓大隊長，任內多次要求一名女偵查佐陪他去應酬，且要穿辣一點，並表示，若超過下班時間，可以報超勤加班費，女偵查佐告知女主管，女主管勸說還被飆罵三字經，女偵查佐後來承受不了壓力離職，經檢舉事件才曝光。
南投縣警局表示，本局自清自檢，經調查蕭員確有物化女性等不當言行，在內部領導與管理上亦存有多項缺失，惟並未接獲當事人正式申訴；考量相關傳聞已涉及職場紀律與管理責任，該局基於維護同仁工作權益與組織風紀，針對蕭員未能妥適履行主管應有之管理與照顧同仁責任，已不適任主管職務，報請警政署予以調整非主管職務及核予記過一次行政處分，目前調任雲林縣警局警務參。
局方強調一向重視性別平權與職場尊重，對於任何不當言行或管理失當，均秉持零容忍原則審慎處理，未來亦將持續加強主管考核與管理機制，營造安全、尊嚴且專業的工作環境。
