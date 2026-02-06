南投縣警察局攜婦幼志工 春節送暖助弱勢家庭

【記者林玉芬南投報導】農曆春節將近，南投縣警察局與婦幼志工中隊關懷轄內清寒弱勢兒少家庭，由警察局副局長陳志成帶領婦幼警察隊同仁及熱心捐贈善心人士偕同婦幼志工中隊志工，前往南投縣政府社會及勞動局捐贈愛心，企望藉由這份關懷活動為清寒弱勢兒少家庭過一個溫暖的好年。



警察局婦幼志工中隊對於愛心慰問不遺餘力，除與警察局共同發起此次關懷活動外，中隊長楊月娥更慷慨解囊捐贈2萬8,000元，久上工程行老闆娘林曉萍、新旭台公司陳思涵及聯邦銀行北台中分行襄理楊佩芬各捐贈2萬元共襄盛舉，透過南投縣政府社會及勞動局社工及兒少科協助將愛心送達案家。

南投縣政府所屬單位致力整合社會善心資源，在年節前夕更顯溫馨，活動由縣府社會及勞動局所有同仁接受愛心物資，透過社工的專業協助，將捐贈物資送達有需要的家庭，為脆弱家庭注入即時且溫暖的力量，並持續強化與各界社福團體的連結，將社會各界的關懷即時送到有需求的清寒弱勢兒少家庭手中。

警察局長謝宗宏表示，清寒弱勢兒少家庭常因一家之主的經濟或健康狀況出問題而生活陷困，有些家境本就經濟拮据，卻因失業、受傷或生病，致使生活面臨雪上加霜的窘境，急需外界予以援助。感謝捐贈者樂善好施，將愛心化為實際行動，也肯定警政、志工、社政單位第一線人員默默付出，不僅展現公私協力的良善典範，也讓社會正向能量持續擴散，期盼在春節「治安、交通及為民服務」的重點節日工作，引發更多善心團體、人士投入關懷救助，協助度過難關，並將更多的愛心與溫暖傳播到各個需要的角落。

