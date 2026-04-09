南投縣議員批民眾黨「走鐘」宣布退黨！柯文哲：有人加入離開很正常

針對民眾黨籍南投縣議員簡千翔宣布退黨，創黨主席柯文哲今天（9日）表示，政黨有人加入、有人離開很正常。（圖／林煒凱攝）

年底大選即將登場，民眾黨陸續爆出退黨潮，現任民眾黨籍南投縣議員簡千翔今天（9日）舉行記者會批黨內運作「走鐘」因此宣布退黨。對此，創黨主席柯文哲受訪表示，政黨有人加入、有人離開很正常，但最近入黨的人數其實是增加的，甚至有到700多人，「加入的人還是比退出的人多很多」。

簡千翔今天上午舉行記者會表示，自己入黨後為民眾黨出錢出力，讓南投縣黨部從無到有，他當縣黨部主委4年，也代表民眾黨唯一選上南投、名間區的縣議員，但他義無反顧地加入民眾黨，遺憾地，民眾黨理念日趨模糊 、運作模式「走鐘」，因此他決定退出民眾黨。

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對此，柯文哲今天現身民眾黨新北市長參選人黃國昌競辦站台，並在會後受訪時回應，一個政黨，本來就會有人加入，也會有人離開，這是很正常的現象，沒什麼好大驚小怪的。

柯文哲說，他也有聽中央黨部回報，最近入黨的人數其實是增加的，甚至大概有到700多人，整體來看，「加入的人還是比退出的人多很多」。

柯文哲強調，對他來說，過去曾經一起努力過的夥伴，自己的原則很簡單，不會口出惡言，也祝福他們未來有更好的發展。而對民眾黨來說，他們最珍惜的，是那些在最困難的時候，仍然願意陪著他們一起走過風風雨雨、承受壓力、堅持價值與理想、繼續團結前行的夥伴。



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