南投縣議員提名 藍綠確定時程

南投縣議員分為8個選區、共37席，其中4個選區有1至3席的空缺，藍綠兩黨積極布局。（楊靜茹攝）

地方選舉11月28日登場，南投縣議員有8個選區，民眾黨僅簡千翔代表參選第1選區議員，爭取連任，主要仍是藍綠對決。民進黨南投縣黨部已公布各選區議員提名席次，3月8日受理登記，若超額將協調或初選。國民黨南投縣黨部3月將提第一波議員名單，以現任優先，各選區缺額經評估，4月再提第二波名單。

南投縣議員分為8個選區、共37席，這屆議員民進黨8席、國民黨13席、無黨籍15席，1席民眾黨議員簡千翔。第1選區（南投、名間）、第2選區（草屯、中寮）、第4選區（竹山、鹿谷）、第5選區（國姓、埔里、仁愛）均有議員轉換跑道改選鄉鎮首長，或選上立委等因素，各有1至3席次的空缺，藍綠兩黨積極布局。

民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，縣選對會上月24日向民進黨中執會報告南投縣議員各選區席次，第1選區將提名5席；第2選區提名4席；第3選區（集集、水里、魚池、信義）提名1席；第4選區提名1席；第5選區提名3席；第6選區平地原住民、第7選區信義鄉山地原住民、第8選區仁愛鄉山地原住民則各提名1席。

陳玉鈴表示，第2選區比4年前提名增加1席，從3席增為4席，第3選區則由原來提名2席減為1席，主要是上次提名2席，但只當選1席，因此集中火力只挺1名提名人，其他選區則提名席次不變，預計3月8日受理各選區參選人登記，若超過該選區提名席次，將協調或民調進行初選。

國民黨南投縣黨部主委游顥指出，已成立提名小組，預計2月先公布鄉鎮市長名單，3月提第一波南投縣議員名單，以現任優先，若各選區議員轉任鄉鎮市長有缺額，提名小組經整體評估後，預計4月提第二波名單，將衡量報准、報備或不開放，以不超額提名為基準。