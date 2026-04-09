南投縣議員簡千翔轟「走鐘」退黨 民眾黨：尊重個人規劃

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

南投縣唯一民眾黨籍縣議員簡千翔9日公開宣布退出民眾黨，強調對黨內制度和理念的漸行漸遠，因此決定退黨。(記者陳鳳麗攝)

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨籍南投縣議員簡千翔今天發布聲明，直指民眾黨內的運作模式已經「走鐘」，與他的路線出現巨大落差，因此宣布即刻起退出民眾黨，2026地方議員選舉將以無黨籍參選。民眾黨中央回應，對於目標與價值觀已不再契合的同志選擇離開，他們尊重其個人規劃。

民眾黨發言人張彤透過文字聲明表示，台灣民眾黨是一個價值堅定、方向一致的團隊，唯有理念相同、有勇氣共同承擔的夥伴，才能並肩作戰走得長遠，對於目標與價值觀已不再契合的同志選擇離開，我們尊重其個人規劃。

廣告 廣告

張彤強調，民眾黨是個制度明確的政黨，會和一路挺過風雨的戰友以及陸續加入的新夥伴們，堅守本黨價值、為共同願景奮鬥，持續壯大隊伍、團結向前。

【看原文連結】

更多自由時報報導

黨內運作「走鐘」到看人辦事 南投縣議員簡千翔宣布退出民眾黨

自由說新聞》劉世芳KO李貞秀！陳佩琪「狂自爆」小草對話流出竟嗆她臥底

新聞360》鄭習會「極可能」劇本曝！矢板明夫戳破鄭麗文這事：取巧套招

中共高官突蹦出這句話 鄭麗文一驚正襟危坐畫面曝光

