南投縣議員簡千翔退黨改無黨參選 柯文哲：增加的比退出多很多

民眾黨創黨主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨籍南投縣議員簡千翔今（9日）召開記者會宣布退出民眾黨，並指目前黨內運作模式「走鐘」，與他的路線出現巨大落差，而2026地方議員選舉將以「無黨籍」參選。民眾黨創黨主席柯文哲表示，一個黨本來就是會有人加入、有人退出，也沒什麼奇怪的。不過，他也提到，最近入黨人數好像2天就700多人，增加的還是比退出的多很多。

民眾黨新北市長參選人黃國昌上午於新莊競選總部召開「讓新北更有型」競選形象影片公布暨0411新北誓師大會」記者會，柯文哲、新北市議員陳世軒、新北市議員參選人林子宇、陳怡君、陳彥廷、陳語倢、吳亞倫等人出席。

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會後接受媒體聯訪，被問到簡千翔宣布退黨一事，是否擔心又掀起退黨潮？柯文哲說，一個政黨，本來就是會有人加入、有人退出，這也沒什麼奇怪的。不過，他知道，中央黨部好像有講最近入黨的人數好像2天就700多人。最近有增加，增加的還是比退出的多很多。

黃國昌表示，對他來講，過去曾經一起努力過的同伴，他的原則就是不會口出惡言，希望簡千翔未來有更好的發展。那對民眾黨而言，珍惜的是可以在黨最困難時陪他們走過風風雨雨、抵擋所有壓力，秉持價值、堅持理想，繼續勇敢邁步前進的夥伴，他覺得這才是最重要的事。

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