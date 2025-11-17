南投縣貓羅溪社區大學優秀教師王如玉 榮獲教育部社會教育貢獻獎
▲貓羅溪社區大學王如玉教師，榮獲一一四年度教育部社會教育貢獻獎。(圖：南投縣府提供)
南投縣貓羅溪社區大學王如玉教師在「一一四年度教育部社會教育貢獻獎」選拔中榮獲「個人獎」獎項，王如玉教師長年深耕有機農業與永續教育，策劃堆肥箱、可食地景等行動，結合藝術與健康推廣農療食育。積極倡議公平農產價值與碳移除與教育，更創辦「?如教育農場」，扶持弱勢參與農業實作，落實社會性農業理念。一畝田也能翻轉人生，王如玉教師以行動實踐農業永續獲社會教育貢獻獎肯定。
王如玉教師本身是生物產業管理暨經營研究所碩士，其運用所長自2012年起受聘於國立雲林科技大學、東海大學、國立中興大學等多所大專院校擔任專業講師，並長期於南投縣貓羅溪、台中市屯區等社區大學推動友善農業與永續教育課程，授課主題涵蓋有機耕作、農業設施、農療應用、堆肥製作及食農素養等，至今累積超過35門課程，培育學員人次逾千，展現深厚教學與農業實作整合能力。
為倡議永續農業與社會創新，王老師持續推動「社會性農業」與「農療」理念，結合藝術、健康照護與環境教育設計創新課程，如綠照服務、醜蔬果推廣與農療活動。亦與通路企業（如家樂福）合作推動食育行動，協助在地農產走向國際，同時參與碳移除技術應用，其理念與實務推動深獲肯定，曾接受民視等媒體專訪。
因應農村高齡化與人才斷層，王老師創立「?如教育農場」及「臺中市農事人才訓練發展協會」，多年來無償提供作為農業教育場域，支持多所大學及農會進行食農教育與青農培訓。同時無償培育中高齡轉業農業人才，協助其培養農業第二專長，推廣社會性農業與社會融合式教育，展現農業教育的公共價值，落實社會性農業理念。
綜觀其教學、社區實踐與政策倡議成果，均展現高度整合力與永續影響力，其於2025年榮獲中華永續農業協會頒發之【永續農法個人傑出事業獎】，實至名歸。王老師至今仍在農業永續領域著墨不停，更利用演講及授課機會，積極地跟更多人分享永續農業的精彩篇章，成為推動農業創新與社會共好的重要力量，足為實踐永續行動的社會優秀典範。
