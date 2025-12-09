南投縣身心障礙鑑定醫療資源完整佈建 10家醫院提供多元服務

【記者 謝雅情／南投 報導】為協助身心障礙者就近獲得醫療鑑定與福利服務，縣府整合縣內各家醫院，建構完善的身心障礙鑑定醫院網絡。目前全縣共有10家醫院提供「身心障礙鑑定」服務，可鑑定類別涵蓋八大類功能領域，為有身心障礙鑑定需求者提供便利且專業的協助。

縣長許淑華表示，南投的身心障礙鑑定醫院網絡已涵蓋全縣各區域，提供民眾就近接受鑑定服務，免去舟車勞頓的不便。縣府團隊也持續精進申審流程，讓鑑定服務更加快速、便捷，協助身心障礙者獲得所需的醫療照護與福利資源。

身心障礙鑑定不僅是福利服務的起點，更是協助弱勢族群獲得公平照顧的重要基礎。透過醫療專業團隊的鑑定與評估，能更準確掌握個別需求，並連結相關的社會福利、長照與就業輔導等服務，讓縣民在生活各面向都能獲得支持。未來縣府也將持續檢視縣內鑑定能量，並與各醫療院所保持密切合作，確保服務不因地域差距而中斷，落實「有需求就有服務」的理念。若有相關疑問，歡迎洽詢縣府企劃及長期照護科（049-2222473分機253）。

家住名間鄉的身心障礙者林先生，今年需重新辦理身心障礙鑑定。回想5年前，他曾至台中市某醫學中心辦理鑑定，當時門診、檢查及第二階段評估皆位於不同醫療大樓，過程中需多次往返，對行動不便者造成極大負擔。而今年他選擇在縣內醫院辦理鑑定，相關門診、檢查與評估皆可在同一院區依序完成，不僅節省時間，也大幅減輕身心障礙者及家屬奔波的壓力。

身心障礙鑑定類別共分為八大向度，各醫院依其醫療專科及鑑定工具設備，提供各類鑑定服務，各類別涵蓋範圍如下：

第一類：神經系統構造及精神、心智功能

第二類：眼、耳及相關構造與感官功能

第三類：涉及聲音與言語構造及其功能

第四類：循環、造血、免疫與呼吸系統構造及其功能

第五類：消化、新陳代謝與內分泌系統相關構造

第六類：泌尿與生殖系統功能障礙

第七類：神經、肌肉、骨骼之移動相關構造及其功能

第八類：皮膚與相關構造及其功能（照片記者 謝雅情翻攝）