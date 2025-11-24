南投縣輪椅翁過馬路遭貨車撞 警依《道交條例》開罰肇事司機

路口號誌轉變，男子推著輪椅綠燈過馬路，但對向一台藍色貨車準備左轉朝輪椅疾駛而來直接撞上，男子幸運躲過一劫，但輪椅上老翁被撞飛。22日下午4時許，車禍地點位於南投縣草屯鎮永安路上，幸好老翁送醫沒有大礙，警方將對肇事貨車司機開罰。

南投縣草屯消防分隊小隊長譚宇隆指出，「表面上還是清醒，我們消防人員緊急救護處置把他送到醫院。」

南投縣草屯分局交通事故處理小隊小隊長賴啓文說明，「依《道路交通管理處罰條例》針對肇事者違反交通法規行為製單舉發。」

小客車直接開上庇護島，駕駛驚恐停路邊下車觀看，庇護島防撞桿與指示牌受損斷裂，彰化市彰南路與山中街口23日傍晚5時多發生開車迴轉撞擊庇護島，附近民眾認為駕駛習慣問題。

彰化縣民認為，「我覺得應該是大家駕駛的習慣都要再調整。」

彰化分局大竹所巡佐彭子瀧說明，「在彰南路一段與山中街口迴轉時，疑似未注意視線死角自撞行人庇護島，導致車輛左前車頭毀損，現場無人受傷。」

這已經是彰南路近半年內第11起撞擊庇護島事件。台灣交通安全協會認為，駕駛人習慣固然有需要修正，路口硬體交通設計也還有改進的空間。

台灣交通安全協會理事長陳宏益表示，「他在交岔的路口也沒有做車道引導線的畫設，不管是虛線或是塗顏色，像有的國外是這條車道線可能直走左轉右轉有不同柏油的顏色。」

公路局彰化工務段強調，後續會使用空拍了解行車軌跡模擬研議在彰南路路口增加導引線，讓轉彎有一個明確依循路徑，庇護島損壞部分也會向肇事者求償。