南投縣農會推好馬吉梅子禮盒

南投縣農會總幹事曾明瑞、理事長江林秉、常務監事陳文忠與南投縣府農業處長蘇瑞祥、新聞行政處處長蔡明志共同發表生肖禮盒「好馬吉」。（記者蔡榮宗攝）

要過年了，南投縣農會昨（三十）日舉行「一一四年歲末年終成果發表暨新品發表會記者會」，並推出深受消費者期待的馬年『好馬吉』梅子禮盒，結合生肖意象與精緻包裝，寓意吉祥喜氣，為年節送禮首選。總幹事曾明瑞表示，凡集滿完整十二生肖者，頒給一萬元提貨券，同時推出滿千送百、加價購等年節促銷活動。

記者會中，總幹事曾明瑞除了展示過去一年的亮眼成果，理事長江林秉、常務監事陳文忠同時發表生肖禮盒「好馬吉」，禮盒內有古早味、紫蘇、茶香、鳳梨及洛神共五種口味Q梅，還附LED燈泡，讓孩子享受提燈籠樂趣。

曾明瑞說，縣農會食品廠長期重視食品安全與品質管理，已取及HACCP國際驗證，今年再通過產銷履歷加工驗證關再升級。他說為了拓展青梅製品銷路，民國九十六年、豬年開始應景推出生肖Q梅禮盒，立體生肖造型的禮盒包裝相當討喜，一推出大受歡迎。

曾明瑞表示，時值歲末年終消費旺季，深受消費者期待的十二生肖馬年『好馬吉』梅子禮盒，結合生肖意象與精緻包裝，寓意吉祥喜氣，為年節送禮首選。明年自一月九日到二月二十三日年節優惠登場，鄉親到南投縣農會採年節好物，享受買仟送佰、加價購等多重優惠回饋。同時辦理肖吉祥物回娘家】有獎活動，最高集滿完整十二生肖者，頒給一萬元提貨券獎勵。