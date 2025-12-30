南投縣農會秀成果 年節伴手禮促銷回饋鄉親

南投縣農會舉辦歲末年終成果與新品發表會。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣農會三十日舉辦歲末年終成果發表會，由總幹事曾明瑞說明一年來推動土地活化、食品安全再升級、輔導青農、產品開發與農產品牌行銷等亮麗成績，選用在地優質青梅研發的新品「日式無籽Q梅」也同步亮相上架；為回饋鄉親，縣農會也推出年節優惠方案，其中十二生肖吉祥物造型禮盒回娘家有獎活動，最高集滿完整十二生肖者，將頒給一萬元提貨券獎勵。

南投縣農會理事長江林秉、常務監事陳文忠及總幹事曾明瑞，三十日率領農會團隊辦理年終成果與新品發表會，會場展示茶、苦茶油、梅汁、梅乾等各式各樣農產加工伴手禮，南投縣政府農業處長蘇瑞祥與新聞及行政處長蔡明志也到場，肯定縣農會的努力與貢獻，並一起分享縣農會豐收的喜悅。

南投縣農會理事長江林秉（中）、總幹事曾明瑞（右二）等展示各式各樣優質農產伴手禮。（記者劉晴文攝）

曾明瑞表示，縣農會本著「支持青農、協助壯農與照顧老農」的宗旨與精神，除了努力提升農產品附加價值，促進農民收益，也積極拓展資源、創造價值，值得一提的是，今年完成兩項重大建設；其中，名間濁水火車站前舊有肥料倉庫改建成商辦大樓計畫，已順利出租前山社會福利慈善事業基金會辦理老年失智日間照護業務，本月已經開張營運，提供鄉親及農民老有所依的聚所。另外，南崗工業區辦公室三公頃餘土地，經多年努力，今年終於成功變更為產二用地，可作金融及保險業、連鎖便利商店用途使用，可望帶動工業區繁榮發展。

推廣部門今年輔導農事、四健及家政，各項成績也十分亮眼；輔導返鄉青農，人數已有兩千多名；食品廠通過多項驗證，今年再通過產銷履歷加工驗證，新產品「日式無籽Q梅」經嚴格把關正式上市。

迎接馬年，縣農會也推出深受消費者期待的十二生肖「好馬吉」梅子禮盒，立體造型包裝十分喜氣，還有衛生好吃的Ｑ梅，包裝還可當提燈。另祭出買仟送佰、加價購等多重優惠回饋，同時辦理十二生肖吉祥物回娘家有獎活動，最高集滿完整十二生肖者，頒給一萬元提貨券。