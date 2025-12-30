南投縣農會食安再升級 年終新品與年節優惠同步亮相

縣府農業蘇處長、新聞行政蔡處長等嘉賓肯定縣農會的努力貢獻良多。（記者扶小萍攝）





南投縣農會年來活化資產創造價值，迎接馬年推出「好馬吉」新產品，30日於縣農會辦公室舉行年終成果暨新品發表會，在縣府農業處長蘇瑞祥、新聞行政處長蔡明志、縣農會三巨頭與幹部等人見證下，公布蛇年成果並推新品及年節優惠措施，食品廠取得ISO22000及HACCP國際驗證，今年再通過產銷履歷加工驗證，品質把關再升級。

縣農會總幹事曾明瑞詳述歷經多年努力終於完成重大工程建設，農會位於濁水車站前舊有肥料倉庫改建商辦大樓活化用地，且順利出租南投縣私立前山社會福利慈善事業基金會，並於12月23日開幕營運，專責辦理老年失智日間照護業務，提供鄉親及農民老有所依的聚所。

縣農會茶葉、梅子產品豐富。（記者扶小萍攝）

另農會南崗工業區辦公室產業用地變更計畫由產業用地（一）變更為產業用地（二），將可作金融及保險業、連鎖便利商店等使用。

迎接馬年推出好馬吉生肖禮盒喜氣洋洋。（記者扶小萍攝）

在農業推廣方面，輔導返鄉青農已增至2千餘名，期降低從農年齡；年運銷量達17億，縣農會不收費用，讓利鄉鎮市農會去補助農友所需肥料等；在北部購置賣場，提供農友展售，多處休息站也有展場；積極推食農教育共創富麗南投。

總幹事曾明瑞詳述114年成果豐碩。（記者扶小萍攝）

縣府農業處長蘇瑞祥肯定縣農會長久以來輔導農友卓然有成，貢獻良多，縣府也力挺縣農會業務所需無縫接軌給予資源。濁水與南崗兩處用地的活化都為縣農會挹注穩定的收益。尤其對青農提供誘因積極輔導，讓其實質受益，增進信心，讓青農數增至2千人實屬不易。

發表會同步推新產品「日式無籽Q梅」，選用在地優質青梅，口感Q彈、風味清爽。同時生肖禮盒「好馬吉」外包裝是可愛的馬兒造型，過年送禮最合宜，整合多項產品「馬力全開優惠狂奔」年節促銷，115年1月9日起至2月23日止，歡迎全國遊客及鄉親到縣農會採購CP值高的年節好物。同時辦理12生肖吉祥物回娘家有獎活動，最高集滿完整12生肖者，頒給1萬元提貨券獎勵。

縣農會推廣部門今年輔導農事、四健及家政，在全國農業達人選拔、全國青農創新加值團隊經營賽等各項成績都非常亮眼。

曾明瑞總幹事表示，未來在理事長江林秉、常務監事陳文忠的帶領下，與全體同仁持續深化農業推廣，強化食品安全管理與產品創新、整合行銷策略、提升農產品附加價值、促進農民收益，讓更多消費者看見南投農業的品質與用心 也可放心安心消費。

