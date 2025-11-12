南投縣農村再生成果展 展現多元風貌

南投縣政府舉行農村再生成果展，社區夥伴們齊聚交流。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文／南投報導

南投縣政府十二日在中台灣創新園區舉行農村再生成果展，百餘名社區夥伴齊聚交流，現場並展現三十個社區執行環境改善、產業創新、生態保育及文化傳承的多元成果。

農業處長蘇瑞祥表示，農村再生需要政策支持與社區參與並行，縣府將持續透過農村再生計畫的培力與輔導，推動南投農村整體進步。

成果展以「扎根南投，耕築永續農村」為主題，透過展示與互動，讓與會者了解一一二年至一一四年間完成的六十四件執行計畫成績，並推出結合六個社區特色食品的「南投風土禮盒」，象徵農村產業加值的心意，同時安排合成、頂崁社區木笛及陶琴演表演。

農業處長蘇瑞祥代表縣長許淑華頒贈感謝狀給農村再生有功人員。隨後邀請社區代表、講師分享實務經驗，探討遊程優化、產業升級、文化創意及生態永續等議題，透過專業建議與雙向交流，促進社區間學習連結，凝聚南投農村持續前行的力量。