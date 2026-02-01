南投縣農民節表彰大會 許淑華頒獎績優農民及團體

【記者林玉芬南投報導】南投縣府31日舉行農民節表彰大會，縣長許淑華頒獎表揚績優農民與農業團體，縣議員林儒暘、張婉慈、國姓鄉長邱美玲，以及各鄉鎮市農會及縣農會理事長、總幹事等共襄盛舉，向辛勤耕耘的農友致上最高敬意。



許淑華表示，南投縣為農業大縣，去年在中央各項農業評比中成績亮眼，並頒發「南投之光」榮譽給埔里鎮果樹（水果）產銷班第4班，表彰榮獲114年全國優良農業產銷班殊榮。

產銷班第4班代表農民蔡舒莉表示，歡迎大家多參加活動與比賽，提升能力，讓產業發揚光大，也呼應縣府近年積極推動青年返鄉的政策。

許淑華指出，南投農民展現高度韌性與創新能量，導入智慧農業、友善耕作及品牌經營。縣府近年降低青年返鄉門檻，建構「品味南投」標章認證電商平台，強化電子商務與直銷通路，將優質農特產品推向消費者。未來將持續推動科技農業、有機生產、產銷履歷制度，結合觀光、文化與低碳旅遊，發展精緻化、生活化、資訊化的現代農業，讓南投成為精緻農業與觀光旅遊大縣。

南投縣農會總幹事曾明瑞表示，南投縣13鄉鎮農會在理監事與上級指導下，業績表現優異；在全省22縣市農會員工薪資排名中，南投縣已名列第三。股金、存款與利息分配逐年成長，有效支援農機更新、辦公環境提升及農民培訓等，成為農民的堅實後盾。

表彰大會表揚多項全國與縣內重要獎項，包括水里鄉農會郡坑家政班及中寮鄉農會永平村家政班第二班榮獲114年特色家政班；信義鄉農會獲第19屆農金獎；草屯鎮農會獲第19屆金質獎；以及埔里鎮農會、中寮鄉農會、草屯鎮農會、仁愛鄉農會等在114年全國四健作業組競賽中的優異表現。