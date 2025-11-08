南投縣運會開幕 表揚全運會優秀選手
▲南投縣第七十三屆全縣運動會隆重開幕。(記者蔡榮宗攝)
為期四天的南投縣第七十三屆全縣運動會(八)日上午在縣立體育場隆重開幕，由副縣長王瑞德主持開幕儀式，並表揚一一四年全國運動會中為南投爭光的優秀選手與教練，過程熱鬧隆重。
當天，縣議員全文才、張秀枝，縣議會秘書長李孟珍、南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、竹山鎮長陳東睦、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲、名間鄉長陳翰立、中寮鄉長廖宜賢、水里鄉長葉銘豐、仁愛鄉長江子信，都親自帶隊出席，鹿谷鄉、信義鄉、埔里鎮、魚池鄉則有秘書帶動參與，各鄉鎮及縣府團隊，陣容堅強，強棒盡出，力創佳績。
王副縣長說，本屆運動會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，不僅展現南投得天獨厚的山水風光與人文底蘊，更象徵縣府致力推動健康、活力與幸福生活的願景。今年共有一萬三千五百五十七名選手及隊職員參賽，涵蓋36個競賽項目，場地遍布全縣二十八處，並動員超過一千六百名裁判、工作人員與志工參與。開幕式特別表揚一一四年全國運動會中為南投爭光的優秀選手與教練，感謝他們以汗水與毅力為縣爭取十二金、七銀、十二銅的亮眼成績，讓「南投之光」在全國舞台上閃耀發光，其中金牌共六十八人次，銀牌二十五人次，銅牌二十七人次，合計共一百二十人次（均含教練），總獎金達一千四百一十一萬元。
王副縣長表示，運動不只是競技，更是一種精神與態度，能讓人超越自我、挑戰極限，也讓南投的光芒更加耀眼。縣府近年秉持「全齡宜居、創新永續」的施政理念，持續推動基層體育發展，完善體育獎助學金制度，並規劃興建南投市、草屯鎮及埔里鎮樂活運動館，優化學校運動設施，積極培育在地體育人才，期盼更多南投選手能在全國乃至國際舞台上發光發熱。近年來，縣府更成功舉辦多項大型與國際級體育活動，展現南投作為「運動之都、健康之城」的無限潛力，讓全民參與運動成為生活的一部分，使每一位南投子弟都能因運動而更健康、更幸福，為南投贏得更多榮耀。
教育處表示，本縣在一一四年全國運動會中南投代表隊表現傑出，成績優異，勇奪十二金、七銀、十二銅，於非六都縣市中名列第三，展現南投體育的堅強實力與不懈精神，為縣爭取最高榮譽；縣府特別在縣運會中表揚為縣爭光的優秀選手與教練，以資嘉勉。
開幕儀式由平和國小太鼓表演及大會舞表演拉開序幕，大會舞由三百位舞者帶來氣勢磅礡的排舞揭幕，舞出青春節奏與南投活力，象徵縣民團結向前、充滿朝氣的精神。隨後運動員、會旗進場，進行運動員宣誓，接著聖火進場，體現體育薪火相傳的意義，經由聖火點燃將全場氣氛推向高潮。
開幕典禮後，南投縣立體育場廣場同步舉辦「南投縣良質米食暨農特產品饗宴」，由十三鄉鎮市農會共同參與，提供各地特色美食與農特產品，讓參與者一邊享用在地美味，一邊感受運動與文化結合的熱情氛圍。縣府誠摯邀請鄉親朋友共同參與這場屬於南投的年度運動盛會，以運動凝聚熱情、以健康迎接幸福南投，共同見證第七十三屆全縣運動會的光榮時刻，讓「健康活力、幸福南投」的光芒在賽場上持續綻放。
