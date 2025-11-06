南投縣運會點燃聖火 11/8縣立體育場開幕
南投縣第73屆全縣運動會6日在南投市藍田書院點燃聖火，象徵體育傳承。即日起聖火傳遞至全縣13鄉鎮市，各鄉鎮市長、國中小校長及鄉鎮市體育會接力傳遞，預計11月8日正式開幕。
藍田書院是南投縣重要古蹟，點燃聖火，由南投縣副縣長王瑞德主持，燃火前舉行禮敬、上香儀式非常莊嚴。立委麥玉珍、南投市長張嘉哲、縣議員張秀枝、簡千翔等人也到場參加。
在書院主委張振昌引導下，王副縣長點燃聖火，再將聖火遞給縣府教育處長王淑玲，由五育中學聖火隊傳遞出去；聖火起跑南投國小師生在道路兩旁歡迎，學生歡呼，拍手加油，場面熱絡。
王副縣長表示，為期4天的全縣運動會，將於縣立體育場及各競賽場地熱烈登場，將於11月8日上午9時舉行開幕典禮，並表揚114年全國運動會南投優秀選手與教練，南投代表隊在本屆全運會勇奪12金、7銀、12銅，非六都縣市名列第3，展現南投體育實力堅強陣容。
73屆縣運會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，規劃36項競賽項目，包含一般競賽、公務人員競賽、教職員工競賽與適性體育競賽，賽事遍布全縣28處場地，縣府歡迎民眾到各場地為選手加油。
活動動員超過1,600位裁判、工作人員與志工，總參與人次突破13,557人次，展現南投縣推動全民運動的成果與熱情。
教育處表示，為了讓鄉親及選手感受南投風情與人文魅力，開幕當天上午10點30分於縣立體育場舉辦「南投縣良質米食暨農特產饗宴」，邀請大家品嚐在地特色美食。
南投縣推展全民運動，除提高體育獎助學金獎勵選手爭取佳績，也規劃興建南投市、草屯鎮、埔里鎮樂活運動館，優化學校運動設施，積極培育體育人才，期望更多南投選手能在全國乃至國際賽場上發光發熱，為南投爭取更多榮耀。
