南投縣運點燃聖火傳遞13鄉鎮

【記者林玉芬/南投報導】南投全縣運動會6日在南投市藍田書院點燃聖火，象徵體育傳承，即日起聖火傳遞至全縣13鄉鎮市，各鄉鎮市長、國中小校長及鄉鎮市體育會接力，11月8日開幕。



縣運會聖火在南投市藍田書院點燃，縣長王瑞德主持，燃火前禮敬、上香、莊重肅穆，立委麥玉珍、南投市長張嘉哲、縣議員張秀枝、簡千翔等人到場參加。

在藍田書院主委張振昌引導下，王副縣長點燃聖火，再將聖火遞給縣府教育處長王淑玲，最後由五育中學聖火隊傳遞出去；聖火起跑，南投國小師生在道路兩旁歡迎，場面熱絡。

王副縣長表示，為期四天的全縣運動會，將於縣立體育場及各競賽場地熱烈登場，開幕典禮11月8日上午9時舉行，並將表揚114年全國運動會南投優秀選手與教練，南投代表隊在全運會勇奪12金、7銀、12銅，非六都縣市名列第3，南投體育的實力堅強。

縣府教育處表示，縣運會以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主題，規劃36項競賽項目，包含一般競賽、公務人員競賽、教職員工競賽與適性體育競賽，賽事遍布全縣28處場地，活動動員超過1,600位裁判、工作人員與志工，總參與人次突破13,557人次，展現南投縣推動全民運動的成果與熱情。

教育處表示，縣運開幕當天上午10點30分舉辦「南投縣良質米食暨農特產饗宴」，邀請鄉親及選手品嚐在地特色美食、感受南投風情與人文魅力。