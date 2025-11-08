南投縣運 表揚全運會奪牌選手

南投縣政府在縣運會開幕式中，表揚全國運動會奪牌選手與教練。（記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

南投縣運動會八日登場，縣府在開幕式中表揚全運會奪牌選手與教練，期勉「南投之光」持續在體育舞台閃耀發光。今年全運會，南投獲十二金、七銀、十二銅，成績亮眼。

為期四天的南投縣運在縣立體育場開幕，由平和國小太鼓表演，以及三百位舞者的大會舞表演拉開序幕。包括南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、竹山鎮長陳東睦、名間鄉長陳翰立、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲、中寮鄉長廖宜賢、水里鄉長葉銘豐、仁愛鄉長江子信等帶隊參與。

副縣長王瑞德致詞表示，此次縣運以「觀光首都、宜居城市、健康活力、幸福南投」為主軸，不僅展現南投得天獨厚的山水風光與人文底蘊，更象徵縣府致力推動健康、活力與幸福生活的願景。今年共有一萬二千五百五十七名選手及隊職員參賽，涵蓋三十六個競賽項目。

開幕典禮後，體育場廣場也舉辦良質米食暨農特產品饗宴，提供各鄉鎮特色美食與農特產品，讓參與者一邊享用在地美味，一邊感受運動與文化結合的氛圍。