南投縣適性體育運動競賽 身心障礙選手全力奮戰令人動容

身心障礙選手合力以布縛皮球競速，展現「永不放棄」運動家精神。 （圖南投縣政府提供）

記者劉晴文／南投報導

南投縣第七十三屆適性體育運動競賽九日在縣立體育場盛大登場，來自全縣各學校及社福團體近一千五百名身心障礙選手，在各項體育競技中全力以赴，展現堅強意志與團隊精神，即使乘坐輪椅，依然「永不放棄」，令人動容。

南投縣適性體育運動競賽九日上午舉行開幕式，由副縣長王瑞德代表縣長許淑華主持，計有來自六十多多個學校、社福團體一千四百六十位身心障礙選手及兩百多名隊職員參加。

此次競賽分別在縣立體育場、三和游泳池、竹山高中、南崗國中等不同場地競技，比賽項目多元，包含田徑、游泳、桌球、輪鞋競速及地板滾球等，選手們帶著熱情活力，在賽場上全力爭取佳績；其中，由兩人同步合力以布縛皮球折返跑的「雙龍搶珠」競速，儘管選手因肢體不便，乘坐輪椅，仍然「無障礙」的參與競賽，永不放棄的奮戰畫面，獲得觀眾熱情加油，現場掌聲不斷，氣氛熱烈。

王瑞德指出，適性體育競賽就是提供身心障礙的學生及安置社福機構的大小夥伴，走向陽光展現活力與樂觀的運動會；期盼所有身心障礙大小朋友，都能亮麗積極，保持樂觀陽光的心情，去擁抱自己的美好生活。王瑞德也由縣府教育處長王淑玲陪同，為各隊選手加油勉勵，並感謝志工、教練及家屬的支持，讓這場別具意義的運動會得以順利舉行。

縣府教育處指出，身心障礙選手用行動詮釋「永不放棄」的運動家精神，令人感動，希望透過適性運動競賽，讓更多人看見身心障礙者在生活與運動上的需求與努力，並了解無障礙環境的重要及社會共融的價值，也鼓勵身心障礙朋友都能走出戶外、參與社會。