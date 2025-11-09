南投縣適性體育運動競賽 身障選手挑戰永不放棄

【記者林玉芬/南投報導】南投縣適性體育運動競賽9日登場，來自全縣各學校及社福團體近1,500位身心障礙選手，參與各項體育競賽，展現自信與毅力，挑戰自我的勇氣、希望與無限可能。



副縣長王瑞德表示，適性體育競賽活動，提供身心障礙的學生及安置社福機構的大小夥伴，走向陽光展現活力與樂觀的運動會，期待與希望所有身心障礙者，以積極樂觀的態度，去擁抱自己的美好生活。

縣府教育處表示，全縣適性體育運動競賽，來自60多個學校及社福團體1460位身心障礙選手及200多名隊職員參加，每位身心障礙選手堪稱社會的榜樣，用行動詮釋「永不放棄」的運動家精神。競賽分別在縣立體育場、三和游泳池、竹山高中、南崗國中等場地競技，比賽項目包含田徑、游泳、桌球、輪鞋競速及地板滾球等，選手們在賽場上全力以赴，「雙龍搶珠」由兩人同步合力以布縛皮球折返跑的競速，連乘坐輪椅的選手都「無障礙」的參與競賽，展現堅強意志與團隊精神，獲得觀眾熱情加油掌聲。

教育處指出，透過適性運動競賽，希望讓一般民眾進一步了解身心障礙者在生活與運動上的需求與努力，感受到無障礙環境的重要以及社會共融的價值，期盼藉由運動會鼓勵更多身心障礙朋友走出戶外、參與社會，進而帶動大眾對運動平權的重視。