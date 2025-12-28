南投縣長之爭…林靜儀婉拒 傳由「牙醫國考狀元」對戰許淑華

南投縣長之爭，國民黨籍許淑華連任聲勢強，反觀民進黨在地選將卻步，人選卡關，傳出將協調衛福部次長林靜儀出戰，但林認為她對中二選區有責任而婉拒。如今綠營又有新人選，據了解，可能由新北市牙醫公會理事長温世政返鄉參選。

南投縣因政治版圖藍大於綠，近廿年來，縣長、立委選舉多被國民黨拿下，也因此被視為是藍營鐵票倉、綠營的一級艱困選區，導致民進黨推派人選不易，明年地方大選，更因許淑華施政滿意度高，連任聲勢強，綠營在地選將卻步閃躲提名。

而綠營布局原以現任不分區立委羅美玲、前立委蔡培慧等呼聲最高，但因縣長之爭選情嚴峻，參選意願均不高，而後因此傳出其黨中央有意協調，出身南投鹿谷且具戰力的衛生福利部次長林靜儀參選，不過最後仍遭到林靜儀婉拒。

據了解，林靜儀考量自身長期經營台中第二選區，獲許多選民支持，她對中二選區更有責任，因此婉拒返鄉回南投參選。也因林的婉拒，綠營重覓人選，因此鎖定同樣是南投出身、具醫師身分且形象清新的新北市牙醫公會理事長温世政。

而52歲的温世政是南投草屯人，草屯國中第一名畢業，錄取台中一中數理資優班，大學及研究所鑽研牙科專業，921地震後北漂謀職，28歲創立世樺牙醫集團，曾是牙醫師國考狀元、獲國際植牙學會全球最高院士，並有10多項植牙專利。

黨內人士表示，温世政是草屯囝仔，學經歷亮眼，對建設家鄉也有一套藍圖，而其形象清新，有別於傳統政治人物，是能讓鄉親耳目一新的人選，有機會打破舊有地方派系窠臼；但是否由他出戰南投仍待選對會正式決議，元月可能就有結果。

