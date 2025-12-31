南投縣長候選人將出爐？徐國勇透露民進黨選對會下星期召開：討論重點應在中部縣市

民進黨中執會今（31）日拍板通過基隆市、雲林縣、彰化縣2026候選人，媒體關心選對會後續進度。民進黨秘書長徐國勇透露，台北、桃園都好人選，要挑選能打勝仗、最優秀的，下星期還會召開選對會，「我也能在此先洩漏，討論重點應該會在中部縣市。」

徐國勇今日在提名後記者會受訪時表示，目標就是希望在農曆年前提名完畢，但選對會按照步驟一步步進行，台北市人選有好幾位，正在尋一個最適當的，每一位都是最優秀的，但要選在這個時機能夠打勝仗的，桃園市也有人選。

徐國勇再說，但選對會這星期沒開，下星期、1月7日早上十點繼續召開，也會給大家一步步的每個縣市候選人推出，「我也能在此先洩漏，下星期討論重點應該會在中部縣市。」

目前民進黨在2026縣市首長候選人的部分，於台灣中部包含苗栗、台中、彰化、南投、雲林，苗栗縣推出議員陳品安、台中市推出立委何欣純、彰化縣推出立委陳素月、雲林縣推出立委劉建國，僅剩南投縣未推出候選人。

（圖片來源：放言記者拍攝）

