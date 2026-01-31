南投縣長盃中小學英文能力測驗賽 頒獎

南投縣第四屆縣長盃中小學英文能力測驗比賽，副縣長王瑞德頒獎勉勵(右一)。(記者蔡榮宗攝)

▲南投縣第四屆縣長盃中小學英文能力測驗比賽，副縣長王瑞德頒獎勉勵(右一)。(記者蔡榮宗攝)

由南投縣政府指導、財團法人同德高級中等學校承辦的「南投縣第四屆縣長盃中小學生英文能力測驗比賽」，卅一日上午在縣府綜合大樓舉行頒獎典禮。副縣長王瑞德親自主持，為來自中彰投各地的學子頒發獎勵。

典禮中，王副縣長開場特別以英語致詞，分享自己從求學到職場學習英文的實務經驗。他強調英語是獲取全球資訊、掌握世界趨勢不可或缺的工具，並鼓勵學子不要害怕犯錯、勇敢開口。王副縣長指出，縣長許淑華落實「紮根本土、放眼世界」的政見，補助出國獎助學金增至1300萬元，對象由大專院校至國中小，全面培植南投青年的國際競爭力。

廣告 廣告

承辦比賽的同德高中校長蔡枳松則表示，英語教育是縮短城鄉差距的關鍵，看到中彰投高手雲集展現成效感到欣慰。蔡校長強調，希望透過優質教育環境，讓南投在地優秀的孩子能留在南投學習，未來走向世界。

榮獲高中組第一名的南投高中陳譽同學也在現場分享學習心得。他表示學好英文的核心在於「持之以恆」，自己每天固定分配時間閱讀各類英文文章以維持語言敏感度，遇到生字必查字典並反覆練習；他特別提醒，語感一旦因中斷而消失，需花費更多心力找回。

縣府教育處表示，為配合二○三○雙語教育政策，目前全縣聘用四十六位全時外師，服務六十一所學校、聘任三十二位部分工時外籍英語教學助理 (ELTA)服務三十五所學校。並將逐年編列經費補助教師海外進修。本次賽事吸引近三百位學生自發參加，試題委請彰化師範大學全權命題，涵蓋聽、讀及引導式寫作，全方位檢測學子實力，展現南投推動雙語教育的決心 。