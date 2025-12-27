南投縣長綠候選人「林靜儀反彈拒絕」？據傳草屯「牙醫國考狀元」溫世政補位

民進黨2026大選提名進度領先藍白，預計下週臨時增哀中執會，拍板通過綠委劉建國參選雲林縣長、陳素月參選彰化縣長、童子瑋參選基隆市長；據了解，南投縣長人選，已鎖定提名新北市牙醫師公會第28屆理事長溫世政，與國民黨南投縣長許淑華競爭。民進黨預計明年1月提名南投縣長人選，不過是否由溫世政出線仍須待選對會正式決議。

有媒體報導指出，溫世政形象清新，是能讓地方耳目一新的縣長人選，據了解，其在南投縣草屯鎮出生長大，對家鄉有一套建設藍圖；而家境不好仍一路苦讀的背景，深受賴清德欣賞。

於921地震時，溫世政家園全毀，當時27歲一無所有的他，因而北漂尋職謀生，後來從技工學徒做起，並於28歲時白手創立植牙專科中心，如今成為了大台北規模最大的牙醫集團。



關於其學經歷背景，據溫世政創立的世樺牙科官網顯示，他15歲時在南投縣草屯國中以全校第一名畢業；24歲牙醫系畢業後參加牙醫師國家考試取得狀元；26歲時為台大牙科研究所應屆最高分畢業，取得植牙碩士學位，入伍當兵；28歲北漂，白手起家創立世樺牙科；52歲擔任新北市牙醫師公會理事長。



據媒體揭露，賴清德最先鎖定的是綠委羅美玲出戰，不過羅對此意願不高；後續徵詢衛福部次長林靜儀，但「林的反應更為反彈」，遂另尋人選。

(圖片來源：世樺牙科臉書)

