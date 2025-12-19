南投縣長許淑華天使裝扮驚艷全場 耶誕送暖用正能量點亮孩子星願

南投許淑華（右）化身「祝福天使」，向孩子們傳遞愛與鼓勵。（圖／藝起發光提供）

由TVBS信望愛永續基金會與南投在地教會共同主辦、南投縣政府指導的「聖誕星願 天使送暖」活動，特別邀請「藝起發光」團隊一同走入校園，為孩子們帶來充滿盼望的溫暖關懷。今年活動以「天使送暖」為主題，最吸睛的亮點莫過於縣長許淑華穿上天使服裝，化身「祝福天使」向孩子們傳遞愛與鼓勵。

藝起發光的藝人團隊也悉心戴上天使光圈與小翅膀，營造出充滿童趣與節慶氣息的景象。活動在合唱〈你是唯一〉的溫暖旋律中揭開序幕，主持人林柏妤以生動故事分享聖誕真諦，引導孩子學習彼此相愛、成為他人的祝福。

廣告 廣告

林道遠夫妻現身「聖誕星願 天使送暖」公益活動。（圖／藝起發光提供）

現場最感人的一幕，是由藝人林道遠夫妻分享生命見證，訴說如何在低谷中倚靠信仰重新得力，真摯的分享深深觸動在場師生。宋逸民牧師感性表示，能參與此活動是上帝的恩典，孩子的笑容便是最大的喜樂。縣長許淑華也肯定藝起發光以感人演出為孩子帶來正能量。

活動最後在全體大合唱〈平安夜〉的祥和氛圍中圓滿結束。這不僅是一場節慶盛會，更是一份實質的「愛的行動」。藝起發光團隊表示，未來將持續透過音樂與信仰，把愛的光芒帶到更多角落，照亮更多孩子的心。

