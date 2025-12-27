南投縣長選戰 綠擬召牙醫國考狀元

民進黨擬徵召在北部執業的草屯囡仔、牙醫師溫世政投入2026南投縣長選戰，挑戰尋求連任的國民黨籍南投縣長許淑華。（本報資料照片）

民進黨中央積極布局地方選舉，不過沒有人要挑戰現任國民黨籍南投縣長許淑華，民進黨有意徵召在北部執業的草屯囡仔溫世政，他不僅是國考牙醫榜首，也是國際植牙學會院士，兼任台北醫學大學助理教授。南投綠營支持者寄予厚望說，溫世政形象清新，希望他返鄉參政，為綠營低迷選情打一劑強心針。

據了解，52歲的溫世政是土生土長的草屯人，就讀炎峰國小、草屯國中時一直名列前茅，國中甄選錄取台中一中數理資優班，考取台北醫學大學牙醫系，不只是國考牙醫榜首，還在台灣大學牙醫學院臨床牙科研究所取得碩士學位。溫世政在新北市執業，兼任台北醫學大學助理教授，目前是新北市牙醫公會理事長，逐步成為台灣植牙領域權威之一。

南投地方綠營人士指出，溫世政雖然是空降，不過他出身縣內最大票倉草屯鎮，有地緣優勢，加上擔任公會理事長15年，長年熱心公益，像今年5月新北市三峽北大國小前3死12傷重大車禍，他響應「無償牙科重建醫療行動」，整合公會資源，建立跨區支援網絡，提供傷童完整且專業的口腔重建照護，形象清新，因此大家對這位在北部打拚的草屯囡仔寄予厚望。

溫世政將代表民進黨參選南投縣長？民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴強調，南投縣長人選並非縣黨部職權，據悉黨中央下月將正式對外公布，縣黨部預計明年3月8日起展開縣議員、鄉鎮市長等地方選舉作業，首波開放南投縣議員8個選區參選登記，若超過該選區提名席次，採民調進行初選。