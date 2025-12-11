南投縣長青大學暨婦女大學聯合結業典禮盛大隆重

【記者 謝雅情／南投 報導】活到老學到老！南投縣第42期長青大學及第35期婦女大學聯合結業典禮，展現樂齡活力與性平新風貌。

展現多元課程成果、3千學員受惠的長青及婦女大學結業典禮，於11日上午在國立水里高級商工職業學校隆重登場，以熱情的「原住民迎賓舞及歌謠傳唱」揭開序幕，縣長許淑華親臨主持，包括縣議員陳淑惠、水里鄉長葉銘豐、國姓鄉長邱美玲及水里商工校長許文雄等來賓也出席。

來自全縣13鄉鎮市的600位參加的學員代表齊聚一堂，展現「活到老、學到老」的熱情。許縣長除頒發結業證書肯定學員的勤學精神外，更強調縣府將持續推動「高齡友善城市」與「性別平權」，讓長輩與婦女朋友們擁有更豐富、尊嚴的學習與生活環境。

廣告 廣告

縣府社會及勞動局指出，114年度縣府結合各鄉鎮市公所、老人會及社區發展協會，共補助開設長青大學42班、婦女大學40班，學員總數約3,000人。

今年的課程內容包羅萬象，不僅有傳統的書法、歌唱、烘焙與縫紉手作，更因應時代潮流開設了「生活網路資訊班」、「智慧手機研習班」、「原住民服飾製作暨防詐騙課程班」，以及針對健康促進的「銀髮族肌力運動班」、「千歲鑼鼓班」等。學員們透過動態表演與靜態展示，開心分享一年來的學習豐收。

許縣長指出，看到來自各地的學員精神奕奕，感到非常欣慰。她特別感謝13鄉鎮市公所及相關單位的全力協助，讓長青與婦女大學能順利運作，協助縣府落實社會福利，推動性別平權與高齡友善。

許縣長強調說，終身學習是開辦長青及婦女大學的核心宗旨。針對婦女權益，縣府配合中央政策，積極推動性別主流化與性別平權，提倡家務分工，並加強弱勢與特殊境遇家庭的扶助，致力保障婦女在政治、經濟及家庭中的自主權益。

許縣長特別感謝國立水里商工師生提供優質場地與協助，並祝福所有學員身體健康、平安如意，期許大家明年繼續參與，享受快樂的學習旅程。

面對高齡化社會趨勢，許縣長也表示，儘管縣府財政不寬裕，但照顧長輩絕不打折。縣府積極整合民間資源，推動長照服務、免費裝假牙、乘車補助及社區關懷據點等福利。未來將持續深化「高齡友善城市計畫」，發揮長者潛能，讓南投的長輩不僅長壽，更能享有健康、幸福的尊嚴生活。

學員齊聚交流期待明年再相會，典禮中，由水里鄉、仁愛鄉、信義鄉、國姓鄉及魚池鄉等地的長青與婦女大學學員輪番上陣，帶來精彩的成果表演，展現出不輸年輕人的活力與自信。（照片記者謝雅情翻攝）