南投縣首座樂活運動館開工動土 打造全齡健康新地標

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【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣首座大型綜合室內運動場館「南投縣樂活運動館」6月11日上午在原舊議會基地辦理開工動土典禮，由副縣長王瑞德主持帶領祭拜及動土儀式，新建場館為地下1層、地上3層的綜合運動館，規劃有新型態健身房、綜合球場、桌球與韻律教室等多功能運動空間，預計117年底完工。

開工典禮由新興國小舞獅表演揭開序幕，隨後則由建築師進行工程簡報，說明規劃藍圖，包括立法委員馬文君、游顥、運動部政務次長黃啟煌、縣議員林憶如、簡千翔、沈夙崢、林儒暘、吳棋楠、張秀枝、南投市長張嘉哲、多位南投市民代表及里長都到場共襄盛舉。

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王副縣長致詞時表示，本運動館工程總經費為5億元，感謝運動部補助1億元，縣府將統包工程與促參招商作業都一次完成，後續委外營運管理將由已在全國經營過23座運動場館、具有豐富經驗的救國團取得經營權，相信在公私協力下，必能為縣民打造全方位的優質樂活運動休閒場域。

王副縣長也談到場館設計融入玉山美學的群山環繞特色，還能順著戶外綠意步道漫步至屋頂的「都市眺台」，兼具運動與休閒功能，未來也會將新建場館與鄰近的三和游泳池進行資源整合，納入管理，提供全民優質平價的運動休閒選擇。

縣府教育處表示，運動館基地面積6,835平方公尺（約2,068坪），總樓地板面積達8,141.5平方公尺（約2,462坪）。場館內部規劃有體適能中心、多功能運動空間、韻律教室，規劃可供羽球與籃排球使用的綜合球場、桌球室及攀岩場等設施，戶外更規劃了綠美化活動廣場，以最貼近地方民意的設計，為南投鄉親提供一處舒適、安全且多元的現代化運動休閒空間。

縣府教育處表示，透過「提前引入營運團隊」的創新思維，在設計階段就能將實際營運需求納入規劃，不僅能讓場館設施更貼近全民使用習慣，更能確保未來的營運品質與永續發展。場館完工啟用後，可提升規律運動人口，擴大銀髮及弱勢族群運動參與，也可作為周邊學校運動教學場地，協助培育在地運動人才，全面有效提升南投運動風氣。（照片記者 謝雅情翻攝）