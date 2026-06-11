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南投縣首座樂活運動館開工動土 融合山城美學 打造全齡健康新地標 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】為落實全民運動政策、強化健康城市發展基礎，南投縣政府積極爭取建設，全縣首座大型綜合室內運動場館「南投縣樂活運動館」於6月11日由縣長許淑華親自主持開工動土典禮。這棟規劃為地下1層、地上3層的綜合場館，規劃新型態健身房、綜合球場、桌球與韻律教室等多功能運動空間，並建置地下汽車停車場。這不僅是縣府推動地方建設與公私協力的重大突破，未來更將成為提升南投城市健康力與宜居生活的重要新地標。

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開工典禮於上午10時30分由熱鬧的舞獅表演揭開序幕，隨後由統包設計單位進行簡報，向現場引領期盼的縣民說明規劃藍圖，現場也邀請中央與地方貴賓、民意代表共襄盛舉。設計單位表示，運動館基地面積6,835平方公尺（約2,068坪），總樓地板面積達8,141.5平方公尺（約2,462坪）。場館內部規劃體適能中心、多功能運動空間、韻律教室，規劃可供羽球與籃排球使用的綜合球場、桌球室及攀岩場等設施，戶外更規劃了綠美化活動廣場，期盼以最貼近地方民意的設計，為南投鄉親提供一處舒適、安全且多元的現代化運動休閒空間。

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縣長許淑華表示，本運動館編列總經費5億元，特別感謝中央運動部補助1億元，透過中央與地方攜手合作，讓這座令各界引頸期盼的重大建設順利落實。許縣長強調，場館設計深具南投在地特色，因應南投擁有台灣第一高峰玉山的地理優勢，統包團隊別出心裁將「山城美學」與「登山步道」融入其中，外觀完美呈現群山環繞的特色；未來這棟地下1層、地上3層的場館，民眾不僅能在館內享受新型態健身房、攀岩場、羽球場、籃排球場及桌球教室等多元設施，還能順著戶外綠意步道漫步至屋頂的「都市眺台」，體驗「遠眺群山、近觀城鄉」的獨特視野，兼具運動與休閒功能，勢必成為全台灣最美麗的健康新地標。

本案總工期為780日曆天，預計於民國 117年底竣工。縣府教育處表示，在經營管理上，縣府導入創新思維，將新建場館與鄰近的三和游泳池進行資源整合，完工後採ROT促參委外營運模式，以期達到公共建設效益極大化且增加在地就業機會；屆時兩館將化身為全齡友善的運動休閒空間，讓縣民享受運動不再受到風雨阻礙。

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縣府教育處指出，本案自規劃以來，歷經興辦事業計畫、可行性評估、先期規劃，並舉辦公聽會與招商說明會凝聚各界共識；期間辦理委託專案管理技術服務（PCM），並於去年9月順利決標統包工程發包，接續進行基本、細部設計等工程審查，如今正式進入施工階段，預計於117年底完工啟用。未來工程完工後，將接續由招商完成的促參廠商進行設施設備裝修，完成後便能開館營運，讓建設效益與效率最大化。

本案專案管理技術服務係由至鋒工程顧問有限公司承攬執行，工程採統包方式辦理，由登田營造股份有限公司承攬(設計單位為吳嘉栩建築師事務所)，後續將另案委託專業廠商落實監造作業，並嚴格把關施工品質；在完工後的營運管理方面，縣府則已完成促參招商作業，由目前在全國經營14座運動場館、具豐富經驗的中國青年救國團取得經營權。

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縣府教育處表示，透過「提前引入營運團隊」的創新思維，在設計階段就能將實際營運需求納入規劃，不僅能讓場館設施更貼近全民使用習慣，更能確保未來的營運品質與永續發展。場館完工啟用後，除了提供全民優質平價的休閒選擇，提升規律運動人口，擴大銀髮及弱勢族群運動參與，也可作為周邊學校運動教學場地，協助培育在地運動人才，全面提升山城運動風氣。

縣府教育處表示，屆時運動館完工點交後，救國團經營團隊預計進場投入1,500萬元資金進行設施採購裝修，營運期間10年，啟用後透過委外營運模式擴大服務機能，公私協力為縣民打造兼具游泳與室內運動、全方位的優質樂活休閒場域。（圖／記者石振賢翻攝）