南投縣首辦全國中正盃劍道賽 450名選手展武道競技能量

南投縣首度舉辦全國劍道競賽報名踴躍。（記者扶小萍攝）





南投縣首度爭取到中華民國劍道協會與南投縣體育會共同主辦「114年度第49屆全國中正盃劍道錦標賽」，13至14日在國立南投高中熱鬧登場，來自全國頂尖劍道選手共35隊450名參賽，是全國武道界年度重要賽事，其中並有南投縣國手，縣劍道委員會盡心盡力培育選手，爭取好手留在南投，此次競賽彰顯南投縣積極推動全民運動與競技運動發展的成果。

本次賽事在中華民國劍道協會理事長鄭朝俊、南投縣體育會理事長羅俞欣及劍道委員會主任委員劉政詩大力推動下辦理，報名踴躍，涵蓋國小、國中、高中職及社會組等多個組別，競賽項目包括個人賽與團體賽。選手以精準的攻防、敏捷的身法、扎實的基本動作展現「氣、劍、體」合一的劍道競技魅力。現場並有居合道示範演武等活動，讓觀眾更能近距離全面感受劍道的禮節美學與精神內涵。

現場有居合道演武等。（記者扶小萍攝）

教育處長王淑玲表示，許淑華縣長近年持續推動南投成為運動宜居城市，全民運動與競技運動是縣府重要政策，透過大型全國賽事的引入與辦理，能讓南投的在地選手有機會與各地強手交流、切磋，提升競技水準，展現南投作為全國運動舞台的重要能量。

技術反應都是關鍵，比賽激烈。（記者扶小萍攝）

劍道是講究技術、節奏與反應的競技運動，強調禮儀、專注與自我控制，對選手及學生品格與身心鍛鍊具有正向助益，讓孩子們學會尊重、培養自信、找到自己的舞台。

南投縣代表隊在國內賽中成績斐然。（記者扶小萍攝）

劍道教練吳孟軒指出，此次南投縣有男、女子代表隊參加，並有3女子1男子國家代表隊選手，且南投縣代表隊於國內賽成績斐然常保前三，並積極為國家代表選拔備戰中。

南投縣體育會總幹事洪銘惠強調投縣首次辦劍道賽，感謝劉政詩主委盡心力付出，全民盃、世界盃都有佳績。體育會定全力讓南投孩子回到自己家鄉來展現劍氣神精神。勿讓南投子弟流離顛沛是我們最大目標。

就讀淡江大學二年級李姓選手表示上大學見到學長姊在社團博覽會穿道服的帥勁很喜歡就加入劍道社團，在賽場上揣度對手的招式且能破解很開心。

縣府教育處表示，中正盃選擇在南投舉行，代表本縣在場館條件、賽事承辦能力與運動推展成效上都獲得肯定。縣府將持續與體育會及各運動團體合作，透過辦理更多全國性賽事、培育更多具競爭力的選手，強化「運動南投」品牌形象。



