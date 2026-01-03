南投縣魚池鄉首座小規模多機能長照整合型服務場館於頭社動工 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣政府因應長者照顧需求，並配合衛生福利部長照「一國中學區一日照」政策，積極推動長期照顧資源布建，1月3日於魚池鄉頭社村舉辦「魚池鄉頭社村長照整合型服務場館」動土典禮，亦為首座具備「小規模多機能（臨時夜間住宿）」服務的長照場館，副縣長王瑞德到場主持並進行祈福祭拜及動土儀式，祈求工程順利。

包括衛生福利部長照司副司長吳希文、縣議議員王秋淑、陳淑惠、林芳伃、林儒暘、魚池鄉長劉啟帆、魚池鄉民代表會副主席王若嵐及多位鄉民代表、多位村長及鄉親們近百人齊聚一堂，歡喜見證新大樓的動土。

王副縣長致詞時表示，感謝中央及本縣議會的全力支持，魚池鄉公所、本府團隊的努力及各單位的協助，讓工程順利動土，這座「頭社村長照整合型服務場館」的興建過程並不輕鬆，原本由縣府向中央爭取補助4,601萬元，由公所執行，但公所因財力有限，加上物價上漲、經費不足，計畫一度面臨停擺，縣長許淑華於113年9月實地會勘後，指示由縣府社會及勞動局接手主辦，縣府再自籌約3,380萬元，總計投入經費達約7,981萬元，才讓此計畫能如期推動。

此場館預計將於117年1月竣工，啟用後將會是魚池鄉第一座「小規模多機能」長照機構，具有夜間臨時住宿照顧服務，讓子女能喘口氣，年輕人放心在外面打拚，也讓長輩在熟悉的魚池鄉生活，不用去其他鄉鎮接受服務，讓長輩們能在地老化、在地安養。

縣府社會及勞動局表示，此場館為一棟3層樓建物，總樓地板面積1,088.52平方公尺，1樓為Ｃ級巷弄長照站及居家式長照機構，健康長者能就近參與延緩失能活動、又可讓受過專業訓練的照顧服務員就近到家中協助失能者；2至3樓為小規模多機能長照機構，除可提供60名長輩日間照顧服務外，亦提供失能或失智長輩每個月最多15天臨時夜間住宿服務。

根據縣府最新人口統計，截至114年11月底，全縣總人口數為46萬8,162人，其中65歲以上長者達10萬5,805人，而魚池鄉總人口數為1萬4,111人，其中65歲以上長者有3,682人，老化指數高達346.70，意即每1位幼年人口背後，就有3位長者需要照顧，老化程度遠高於全縣平均。（圖／記者石振賢攝）