南投縣114年勞工運動大會熱鬧登場 600名勞工齊聚展現活力
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣114年勞工運動大會22日上午於南投高中盛大登場，吸引縣內20支隊伍、約600名勞工朋友熱情參與。活動由南投縣總工會副理事長歐木松主持，副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席開幕儀式，向辛勤付出的勞工朋友致意，現場氣氛熱鬧、活力十足。
王副縣長表示，勞工是國家與社會進步的重要力量，在全國人口中占比達48％。縣府長期重視勞工權益，今年特別成立「社會及勞動局」，增編人力與相關經費，期望打造更完善的勞動環境。他並鼓勵勞工朋友在忙碌工作之餘保持運動習慣，也歡迎大家來南投泡溫泉、賞星空、騎單車與健行，享受健康生活並紓解壓力。
南投縣總工會歐副理事長指出，今年參賽隊伍由縣內各職業工會與企業單位組成，活動以推廣勞工運動為宗旨。感謝縣府及各機關單位的支持，使勞工運動大會順利舉辦，期盼未來有更多單位加入，持續帶動南投縣勞工的運動風氣。
此次大會規劃多項趣味競賽，包括「神明保佑」、「天生好手」、「疊杯樂」、「同心協力」、「百發百中」、「薪火相傳」、「唐伯虎點秋香」及「木球擊準」等，兼具趣味性、協調性及團隊合作挑戰，讓不同年齡層的勞工朋友都能輕鬆參與。活動全程笑聲與加油聲不斷，展現勞工朋友滿滿的熱情與向心力。
現場亦設置勞工權益宣導攤位，由縣府社會及勞動局、勞動部勞保局南投辦事處、南投地方檢察署及南投就業服務中心等單位共同參與，提供勞動法令、法治教育、就業服務等資訊，協助勞工掌握最新資源。此外，今年也特別安排「視障按摩服務攤位」，由專業視障按摩人員提供舒壓體驗，讓參賽者在競賽之餘身心放鬆，體現友善就業與社會支持的理念。
大會在輕鬆愉快的氛圍中順利進行。勞動部勞保局南投辦事處主任汪兆榮、社會及勞動局局長林志忠、南投高中校長廖倉祥等嘉賓均到場與勞工朋友同樂，共同為活動增添更多亮點。（照片記者謝雅情翻攝）
其他人也在看
「熱氣球飛行員」歡迎你！臺東縣府百萬補助送你出國受訓 熱血青年快來報名
【記者 朱達志／台東 報導】「徵的就是您」臺東縣政府長期辦理熱氣球嘉年華，培育熱氣球飛行人才，新年度預定培訓2台灣好報 ・ 23 小時前
馬克宏讚「台灣因應假訊息經驗」 外交部盼分享經驗
法國總統馬克宏日前在其國內巡迴講座中，稱許台灣在因應假訊息與資訊操弄的經驗，值得法國學習。對此，外交部回應，願與法國在內的理念相近國家持續加強合作，分享經驗，共同維護自由、民主價值與以規則為基礎的國際秩序。中天新聞網 ・ 23 小時前
Google推出「Nano Banana Pro」影像生成平台，整合Gemini 3模型、強化文字渲染與14張圖合成能力
Google 稍早揭曉代號為「Nano Banana Pro」、同時也被稱為 Gemini 3 Pro Image 的全新影像生成平台 。官方強調此版本基於近期推出的 Gemini 3 模型架構 ，在各方面均較前代軟體有所提升，號稱能將使用者的願景轉化為具備「前所未有的控制力、完美的文字渲染與增強的世界知識」的「工作室等級設計」。Mashdigi ・ 1 天前
Android Quick Share正式支援與蘋果AirDrop互通，Pixel 10系列率先搭載、打破跨平台傳檔高牆
Google 宣布，旗下跨平台檔案分享服務「Android Quick Share」將正式支援與蘋果的 AirDrop 功能互通，打破了長期以來 Android 與 iOS 裝置間傳檔的壁壘。這項功能將率先在最新的 Pixel 10 系列手機上推出，未來也計畫擴展至更多 Android 裝置。Mashdigi ・ 1 天前
全支付盜刷案調查出爐 用戶這動作恐難求償
全支付盜刷案調查出爐，由於個資為民眾自行提供，恐不利求償(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前
114年勞工運動大會 600勞工朋友南投高中熱力參與
南投縣114年勞工運動大會22日上午於南投高中運動場上熱鬧展開，在秋高氣爽氛圍中，由縣內各職業工會及企業單位組成20支隊伍，近600名勞工朋友踴躍參加，副縣長王瑞德代表許縣長向勞工朋友致敬意，強調運動令人身心愉悅思想健康，維護強健體魄至為重要，祝福勞工朋友們身心健康。王副縣長與縣總工會副理事長歐木松主持並一同校閱選手進場，立委馬文君、游顥派代表，與多位嘉賓祝賀大家在輕鬆愉快氛圍中，順利圓滿完成各項競賽。王瑞德表示，縣長至為重視勞工朋友，縣府支持總工會主辦這項運動會，感謝南投高中提供大操場，勞工朋友們響應參與，現場活力滿滿，勞動朋友占全國總人口48%，是國家進步社會發展至關重要的力量，一定要讓他們生活無虞，保持健康快樂，家庭幸福美滿，匯聚的力量才是國家進步的動力。王副縣長指出許縣長今年特別將社勞處改成社勞局增加人力、經費，特別重視勞工朋友這區塊，期許令勞工朋友福利環境各方面都獲更好發展。社勞局也指出，勞工朋友是南投縣繁榮發展的重要基石，他們在不同的工作上辛勤奉獻，為縣內經濟和社會穩定作出不可或缺的貢獻。此次運動大會旨在讓這些努力工作的朋友，在繁忙的生活中，享受一個紓壓、放鬆的假日，並促進台灣好新聞 ・ 23 小時前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 22 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 16 小時前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 3 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 23 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 21 小時前
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻
鬧區隨機攻擊！ 男拳襲老婦 再持鐵棍打傷路過夫妻EBC東森新聞 ・ 16 小時前
車齡僅4年引擎突傳異音 休旅車停靠路邊瞬陷火海
雲林縣 / 綜合報導 雲林發生火燒車的意外，熊熊火勢與濃煙，遠遠就看得到，嚇壞不少用路人，車主許姓男子開車下虎尾交流道，聽到引擎發出故障的聲音，車子才停路邊，就突然起火燃燒，還好他跟同車的朋友及時逃生，沒有人員受傷，車主說，這輛休旅車的車齡才4年，平常都有保養維護，不知道為什麼會燒起來，確切事故原因，要等火調小組鑑定調查。白色休旅車停在路邊，熊熊火勢不斷燃燒，還冒出陣陣黑色濃煙，為了避免發生意外，警車停在後方進行戒護，火燒車的意外，發生在昨(22)日下午，許姓男子開車載朋友，從台北出發要前往雲林斗六，才剛下虎尾交流道，車子突然燒了起來，消防隊員到場，拉起水線進行灌救，路過的車輛，都小心翼翼減速通過。休旅車被大火燒得面目全非，消防隊到場不到5分鐘，就把火勢撲滅，持續灑水降溫，雲林縣虎尾高鐵消防分隊小隊長黃琮淵說：「撲滅火勢之後，再打開引擎蓋，做最後的確認，是不是有其它的異物或東西在現場。」這起火燒車事故，沒有人員受傷，事發前，許姓男子聽到引擎有故障的聲音，車子才停在路邊沒多久就燒起來了。休旅車車主許先生說：「車停在紅綠燈的時候，引擎蓋就有點抖動，就怪怪的，然後趕快停旁邊，打空檔，然後熄火，然後引擎就開始冒火，還好人沒怎樣。」許姓男子跟朋友趕快下車逃生，發生驚險情況還心有餘悸，他強調，這輛車的車齡大約4年，平常都有固定保養，開車過程也沒有異常，火調小組後續要調查，是什麼原因才會發生這起火燒車意外。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器
台北市 / 綜合報導 昨(22)日晚間11點多，北捷西門站車廂內傳出亮利器恐嚇事件！原來是一名婦人不滿被陌生男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛，婦人從包包中拿出利器，說是要自保，不過下一秒就往男子逼近，嚇壞車上乘客出聲勸阻，警方獲報趕緊將兩人帶離，所幸沒有人受傷。張姓男子說：「我敢啦，我敢啦。」捷運車廂裡面，男子打電話，疑似正在報案，張姓男子VS.持利器婦人說：「一個女孩子，有拿刀子，動不動就罵人，就是為了你。」只見婦人從包包裡面，拿出利器晃呀晃，說是為了自保，不過下一秒直接嚇壞目擊乘客。乘客VS.持利器婦人說：「不要不要，我就是敢，你如果來我就敢，不要這樣不要這樣，不要不要。」乘客出聲勸阻，就怕造成意外，男子也退後一步，事發就在昨(22)日晚上11點多，北捷西門站，警方VS.持利器婦人說：「妳先下車，先下再說啦，好不好，先下車再講啦。」眼看遭指控的婦人還想辯解，警方先將她帶下車，58歲鞠姓婦人控訴，被身穿條紋衣的張姓男子踩到腳，雙方爆發口角糾紛誰也不讓誰，婦人居然就從隨身包裡拿出利器，非當事民眾說：「不太會在意，不小心的，大家都退一步就比較好。」非當事民眾VS.記者說：「可能停下來，緊急剎車，撞到之類的，(所以應該都不小心的)應該，對，應該不會有人故意去(碰撞)。」捷運警察隊第四分隊分隊長王碧泉說：「雙方引發口角衝突，之後女性乘客從隨身皮包拿出水果刀，捷警現場查扣水果刀一把。」捷運西門站，平常乘客就不少，周末活動多人潮也多，所幸現場沒有人受傷，雙方也被警方各自帶離，男子堅持提告，後續也依恐嚇罪嫌函送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生
中部中心／蔡松霖 雲林報導國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。白色轎車，被火舌吞噬，濃濃黑煙，不斷向上竄升，才剛下交流道等紅燈 ＂引擎抖動起火＂駕駛緊急逃生（圖／翻攝畫面）消防隊員，緊急佈水線灌救，所幸火勢在短時間內，就被撲滅，不過整台車，已經被燒得面目全非，只剩骨架，火舌吞噬轎車＂燒到只剩骨架＂ 消防隊急佈水線灌救（圖／翻攝畫面）事發就在，22日下午，國道一號虎尾交流道下，駕駛表示，當時剛下交流道，在停等紅燈時，就覺得車況異常，引擎不斷傳出奇怪聲音，還抖動嚴重，沒想到剛臨停路邊下車查看，車子就突然起火燃燒。車主表示，這台車，車齡大約4年，平常都有按時保養，一路從台北南下到雲林，也都沒有溫度飆高現象，怎麼會突然起火燃燒，詳細原因，還需由火調人員釐清。原文出處：剛下交流道．．．引擎嚴重抖動 車子起火燃燒 2人急逃生 更多民視新聞報導中型遊覽車突起火 11名旅客已下車逛老街幸無人傷2蒙古女涉新北九份扒竊 湊熱鬧看火燒車遭警逮捕新北驚傳火燒車！31歲男駕駛燒燙傷送醫 疑車內縱火輕生民視影音 ・ 1 小時前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 19 小時前
登關山落隊迷路！女誤闖峭壁不敢動 逾7小時獲救
高雄市 / 綜合報導 高雄消防局接到報案，一名女山友跟3名朋友登中央山脈關山，但因為腳程慢落隊又迷路，最後走進懸岩峭壁，進退不得，只好報警求救。玉山國家公園管理處的2名保育巡查員，率先抵達找到女山友，她已經受困7個小時，地點就在只容得下1個人站立的懸崖峭壁上，只要一個不注意，就會摔下去，相當危險，因此巡查員要她「站在原地不要動」，再用繩索救援，巡查員自己也相當小心，花了1個小時順利幫助她脫困。 原始連結華視影音 ・ 1 天前