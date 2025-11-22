南投縣114年勞工運動大會熱鬧登場 600名勞工齊聚展現活力
▲南投縣一一四年勞工運動大會會旗進場，六百名勞工齊聚展現活力。(記者蔡榮宗攝)
南投縣一一四年勞工運動大會(廿二)日上午於南投高中盛大登場，吸引縣內二十支隊伍、約六百名勞工朋友熱情參與。活動由南投縣總工會副理事長歐木松主持，副縣長王瑞德代表縣長許淑華出席開幕儀式，向辛勤付出的勞工朋友致意，現場氣氛熱鬧、活力十足。
王副縣長表示，勞工是國家與社會進步的重要力量，在全國人口中占比達48％。縣府長期重視勞工權益，今年特別成立「社會及勞動局」，增編人力與相關經費，期望打造更完善的勞動環境。他並鼓勵勞工朋友在忙碌工作之餘保持運動習慣，也歡迎大家來南投泡溫泉、賞星空、騎單車與健行，享受健康生活並紓解壓力。
南投縣總工會歐副理事長指出，今年參賽隊伍由縣內各職業工會與企業單位組成，活動以推廣勞工運動為宗旨。感謝縣府及各機關單位的支持，使勞工運動大會順利舉辦，期盼未來有更多單位加入，持續帶動南投縣勞工的運動風氣。
此次大會規劃多項趣味競賽，包括「神明保佑」、「天生好手」、「疊杯樂」、「同心協力」、「百發百中」、「薪火相傳」、「唐伯虎點秋香」及「木球擊準」等，兼具趣味性、協調性及團隊合作挑戰，讓不同年齡層的勞工朋友都能輕鬆參與。活動全程笑聲與加油聲不斷，展現勞工朋友滿滿的熱情與向心力。
現場亦設置勞工權益宣導攤位，由縣府社會及勞動局、勞動部勞保局南投辦事處、南投地方檢察署及南投就業服務中心等單位共同參與，提供勞動法令、法治教育、就業服務等資訊，協助勞工掌握最新資源。此外，今年也特別安排「視障按摩服務攤位」，由專業視障按摩人員提供舒壓體驗，讓參賽者在競賽之餘身心放鬆，體現友善就業與社會支持的理念。
大會在輕鬆愉快的氛圍中順利進行。勞動部勞保局南投辦事處主任汪兆榮、社會及勞動局局長林志忠、南投高中校長廖倉祥等嘉賓均到場與勞工朋友同樂，共同為活動增添更多亮點。
