南投縣114年度幼兒體能運動會熱鬧登場

南投縣一一四年度幼兒體能運動會，由縣府教育處長王淑玲、草屯鎮長簡賜勝等揭開活動序幕。(南藤縣府提供)

▲南投縣一一四年度幼兒體能運動會，由縣府教育處長王淑玲、草屯鎮長簡賜勝等揭開活動序幕。(南藤縣府提供)

南投縣府舉辦「南投適宜居‧親子運動趣」幼兒體能運動大會(廿二)日在草屯國小盛大開幕，今年共有四十三所幼兒園組隊參加，逾二千名幼兒及家長參與，小小運動員個個展現活力與朝氣，親子共享運動的歡樂時光。

幼兒體能運動會，縣府教育處長王淑玲、草屯鎮長簡賜勝等到場與各幼兒園園長帶領小小運動員進場揭開活動序幕，小朋友的可愛創意造型，十分搶眼。體能運動內容包含幼兒競速賽跑及親子闖關遊戲，場邊歡笑聲與加油聲不斷。此外，幼兒園用心設計各式美食和遊戲攤位，大會也安排警察局、消防局、衛生局及家庭教育中心設置宣導攤位，大小朋友有吃有玩，現場熱鬧非凡。

廣告 廣告

每個孩子都是父母心中的寶貝，也是南投未來的希望，幼兒的身心健康是一切的基礎，運動促進健康，體力即競爭力，縣政府及公私立園所攜手家長共同提升幼兒教育照顧品質及促進幼兒身心健康，大家一起打造幸福南投適宜居，愛幼攜幼親子運動趣。

縣長許淑華相當重視幼教品質，為提升整體教保服務品質，整體規劃降低班級學生人數，三年內師生比達1：12為最終目標，自一一二年八月起，國小附設幼兒園首先降低師生比，並獎勵、引導私立幼兒園逐年降低師生比，期許公私立幼兒園共同形塑精緻幼教品質，提供孩子更好更全面的照顧，讓家長安心。

南投縣政府辦理公立幼兒園延長照顧服務，是為支持婦女婚育，使雙薪家庭父母安心就業，並讓學齡前幼兒在健康安全之環境成長，縣府積極鼓勵公共化教保服務機構申辦，以減輕弱勢家長經濟負擔，提升弱勢幼兒入園率。不論參加人數多寡，只要家長有需求，1人即可開班。除弱勢家庭幼兒免收費外，不會因參與人數多寡影響收費，以實質減輕家長負擔，期透過公私立幼兒園共同協力，打造優質友善的幼教環境，引導孩子在快樂中學習、幸福中成長。

縣府教育處指出，幼兒體能運動會是推展幼兒教育的重要活動，為幫助孩子健康動起來，幼兒體能運動會設計結合運動及親子互動，促進幼兒身體律動發展，更增進親子情感交流。期待透過幼兒體能運動會，從小培養運動的習慣，達成健康促進的目標。