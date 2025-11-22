南投縣114年度幼兒體能運動會熱鬧登場
【記者 謝雅情／南投 報導】南投縣府舉辦「南投適宜居‧親子運動趣」幼兒體能運動大會11月22日上午9時在草屯國小盛大開幕，今年共有43所幼兒園組隊參加，逾2000名幼兒及家長參與，小小運動員個個展現活力與朝氣，親子共享運動的歡樂時光。
幼兒體能運動會由各幼兒園園長帶領小小運動員進場揭開活動序幕，小朋友的可愛創意造型，十分搶眼。體能運動內容包含幼兒競速賽跑及親子闖關遊戲，場邊歡笑聲與加油聲不斷。此外，幼兒園用心設計各式美食和遊戲攤位，大會也安排警察局、消防局、衛生局及家庭教育中心設置宣導攤位，大小朋友有吃有玩，現場熱鬧非凡。
每個孩子都是父母心中的寶貝，也是南投未來的希望，幼兒的身心健康是一切的基礎，運動促進健康，體力即競爭力，縣政府及公私立園所攜手家長共同提升幼兒教育照顧品質及促進幼兒身心健康，大家一起打造幸福南投適宜居，愛幼攜幼親子運動趣。
縣長許淑華相當重視幼教品質，為提升整體教保服務品質，整體規劃降低班級學生人數，3年內師生比達1：12為最終目標，自112年8月起，國小附設幼兒園首先降低師生比，並獎勵、引導私立幼兒園逐年降低師生比，期許公私立幼兒園共同形塑精緻幼教品質，提供孩子更好更全面的照顧，讓家長安心。
南投縣政府辦理公立幼兒園延長照顧服務，是為支持婦女婚育，使雙薪家庭父母安心就業，並讓學齡前幼兒在健康安全之環境成長，縣府積極鼓勵公共化教保服務機構申辦，以減輕弱勢家長經濟負擔，提升弱勢幼兒入園率。不論參加人數多寡，只要家長有需求，1人即可開班。除弱勢家庭幼兒免收費外，不會因參與人數多寡影響收費，以實質減輕家長負擔，期透過公私立幼兒園共同協力，打造優質友善的幼教環境，引導孩子在快樂中學習、幸福中成長。
縣府教育處指出，幼兒體能運動會是推展幼兒教育的重要活動，為幫助孩子健康動起來，幼兒體能運動會設計結合運動及親子互動，促進幼兒身體律動發展，更增進親子情感交流。期待透過幼兒體能運動會，從小培養運動的習慣，達成健康促進的目標。（照片記者謝雅情翻攝）
其他人也在看
國立聯合大學AI教室正式啟用 培育數位新人才
【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣副縣長邱俐俐今(22)日下午至國立聯合大學參加該校「AI 教室啟用記互傳媒 ・ 14 小時前
培育數位新人才 聯合大學AI教室啟用
苗栗縣副縣長邱俐俐昨二十二日下午參加國立聯合大學「AI教室啟用記者會」，在聯大「八甲」第二校區國際會議中心前廣場與聯大校長侯帝光、副校長丁川康及師生共同見證AI教室正式啟用的歷史時刻。在啟用儀式上，聯大副校長丁川康向與會者介紹AI教室的建置理念與未來應用方向，同時期盼AI教室能為聯大在人工智慧領域的課程精進、人才培育與實作能量上帶來重大助益。國立聯合大學侯帝光校長表示：「AI教室的啟用不僅象徵硬體設備升級，更代表校方在智慧創新教育上邁向新的階段。未來將持續深化跨領域課程整合，並積極與產業接軌，致力於培育具備AI應用能力與實作競爭力的新世代人才。」聯合大學校方表示，此次啟用的AI教室，採用使用者與主機分離的創新設計，學生僅需操作桌面端螢幕與輸入設備，即可透過KVMoverE ...台灣新生報 ・ 16 小時前
盧秀燕到場祝賀、台中外埔區馬鳴國小歡慶60週年
【記者陳世長台中報導】台中市外埔區馬鳴國小(22)日舉辦「馬鳴六十歡迎校友回娘家」60週年校慶嘉年華，市長盧秀燕親自到場祝賀。「馬到成功、一鳴驚人！」盧市長表示，馬鳴國小雖然學校很小、不滿百人，但在她...自立晚報 ・ 16 小時前
建國科大歡慶60周年 校友熱情回娘家捐贈逾200萬支持母校
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化建國科技大學今（22）日舉行創校60周年校慶，校長江金山與師長們 […]觀傳媒 ・ 14 小時前
奪冠卻遭取消！男學生「穿裙戴假髮」跑第一 校批不符體育精神全班遭殃
中國校園近日傳出一起引發熱議的體育競賽爭議事件。福建省廈門市松柏中學20日舉辦一場校內跑步比賽，出現了一位造型特殊的參賽者，並成功奪得了冠軍。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
十興國小、關西國中校慶 竹縣府持續挹注資源培育未來人才
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】新竹縣十興國小、關西鎮關西國中今(22)日分別舉辦「璀璨十興 戀廿彌新」2互傳媒 ・ 14 小時前
原民市集暖連結城市與部落 Lipahak野菜入社區傳遞感恩
（記者陳志仁／新北報導）新北市政府原民局今（22）日在三峽北大特區草地公園舉辦《Lipahak感恩節》市集，集 […]引新聞 ・ 15 小時前
江裕春老師獲新北技職名人賞肯定
適性發展不是口號，而是新北市首要教育政策之一。從打造全國最多16所職探中心開始，更挖掘各領域楷模，於2022年辦理全國首創的「新北技職名人賞」甄選計畫，表揚對新北市技職教育有所貢獻的傑出人才，鼓勵學子勇敢追逐自己的夢想，而江裕春老師就是其中之一。中時新聞網 ・ 8 小時前
葉元之曝國中老師遭學生毆打 現職教師：政府讓我們變服務業！
國民黨立委葉元之透露近日收到北市國中老師求助訊息，該老師指出因多次規勸學生，竟遭到學生毆打，想知道能否向學生提告，並質疑「教育部好像沒有保障老師告學生」。對此，葉元之深感遺憾，但強調會促使教育部提出改革，還給老師一個有尊嚴、友善的教學環境。中天新聞網 ・ 17 小時前
強力追緝惡意偷倒廢棄物集團 高市警局48小時內迅速偵破
針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，於短短2天內迅速逮捕11名涉案嫌犯。品觀點 ・ 15 小時前
臺南幼兒運動會熱鬧登場 逾2千名親子齊聚同樂
臺南市體育局舉辦的「臺南幼兒運動會」11月22日於永華市政中心西側廣場熱鬧登場，本場次共有67隊、955位小朋友與家長們共同參與，現場湧入超過2,200人同樂。市長黃偉哲親自到場，與大小朋友一同透過「大球傳遞」揭開運動會序幕，現場氣氛溫馨又熱烈。黃偉哲市長表示，運動會不僅是比賽，更是親子共享快樂時光的重要平台，本次活動設計四大趣味體能關卡，包含「推大球」、「呼拉圈賽車」、「滑溜布爬行」及「運球挑戰」，讓家長和孩子攜手完成挑戰，不僅能促進親子關係，還能讓幼兒訓練大小肌肉、享受運動樂趣，完成挑戰的每位小朋友，都能獲得專屬完賽獎牌與小禮物，成為最珍貴的成長紀念。體育局陳良乾局長表示，除了主要的趣味關卡，現場還安排五大闖關體驗，包含「棒球九宮格」、「套套呼拉圈」、「足球彈珠台」、「彈彈桌球手」及「跳跳乒乓球」，集滿通關章的小朋友還能兌換限量小禮物，遊戲中使用的「滑溜布」也會讓各園帶回，能延續成為課程教材，讓孩子在日常學習中繼續享受運動樂趣。壓軸的「夢幻泡泡秀」更是小朋友的最愛，繽紛泡泡在空中飛舞，搭配大小朋友的歡笑聲，將現場氣氛推向最高潮！臺南市政府體育局表示，接下來11月29日還有「新營場」台灣好新聞 ・ 21 小時前
獨家／鄰里大戰！ 涼麵店「揪鄰居簽陳情書」要蔥油餅店搬走
獨家／鄰里大戰！ 涼麵店「揪鄰居簽陳情書」要蔥油餅店搬走EBC東森新聞 ・ 16 小時前
高雄市社會局響應國際終止婦女受暴日 800人參與反暴力宣導
為響應「國際終止婦女受暴日」，社會局家防中心於22日在衛武營都會公園夏日大道舉辦「114年度國際終止婦女受暴日宣導暨建構性別暴力領航社區服務方案成果發表活動」。品觀點 ・ 15 小時前
校事會議修正 匿名投訴不處置
「校事會議」制度上路後，衍生出校園濫訴，讓許多老師怨聲載道。教育部近日預告相關辦法修正草案，部長鄭英耀22日受訪時強調，修正重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議僅處理不適任教師，若是不具名、無事證等投訴，明定不處置。中時新聞網 ・ 8 小時前
非洲豬瘟心慌慌…廚餘養豬新政策下周出爐 陳駿季：將召集縣市充分檢討
台中梧棲1家養豬場10月爆發非洲豬瘟疫情，禁廚餘養豬今未解封。農業部長陳駿季今天說，過往政策是「原則禁止」，符合特定條件...聯合新聞網 ・ 6 小時前
Podcast2.2萬檔再創新高 高雄創作者交換實戰經驗
國內Podcast（播客）產業持續成長，收聽人口穩定上升，據業界統計，節目數量今年已突破2.2萬檔再創新高，高雄Podcast創作者齊聚交流聯誼，彼此交換節目經營的實戰經驗。Podcast概念源於RSS和MP3技術的結合，隨著智慧型手機普及、行動數據與串流平台的興起，加上錄音設備更便宜、剪輯工具更普自由時報 ・ 4 小時前
獨家／「用環保杯為何沒扣5元？」 店員哭訴遭客恐嚇
獨家／「用環保杯為何沒扣5元？」 店員哭訴遭客恐嚇EBC東森新聞 ・ 16 小時前
吳德榮：24日晚間東北季風南下 迎風面短暫雨
（中央社記者張雄風台北23日電）根據氣象署網站，今晨平地最低溫為新竹關西13.1度。氣象專家吳德榮表示，今天部分地區有輻射冷卻，明晚起東北季風南下，迎風面北部及東北部轉有局部短暫雨，北台氣溫下降。中央社 ・ 4 小時前
彰化縣媽祖祈福文化節 即將成真火舞團《日出．昇龍》火舞耀夜空
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025彰化縣媽祖祈福文化節第二天演出活動，於今(22)日晚間在社頭枋橋頭互傳媒 ・ 14 小時前
建國科大歡慶60週年校慶 校友回娘家齊聚一堂共創校務發展新篇章
建國科技大學今年迎來創校60週年里程碑，校方於22日盛大舉辦「60週年校慶暨校友回娘家活動」，吸引歷屆畢業校友熱情返校，共同見證學校持續茁壯的成果。活動從上午揭幕儀式展開，緊接著校史回顧展、傑出校友表揚、系所成果展示與校園巡禮等多項精彩內容，讓校友們在溫馨氛圍中重溫求學時光，也感受母校近年在教學、研究與產學合作上的卓越進步。校長江金山在致詞時表示，建國科大從創校之初的技職教育基礎扎根，如今已發展成產學連結深厚、具備跨域教學能量的大學，尤其在工程、資訊、管理、設計等領域均具代表性成果。近年面對少子化浪潮，學校積極推動教育轉型、強化學生競爭力與國際視野，校務發展仍逆勢成長，這些成果都要感謝全體師生的努力，以及歷屆校友持續不斷的支持。校友總會也在活動中特別號召畢業校友返校參與，並象徵性地向學校致贈紀念禮物，代表校友對母校的情感連結與回饋心意。總會成員表示，「建國科大是我們共同的家，每位校友在不同領域發光發熱，都是建國的榮耀。看到母校在艱難的教育環境中依然展現亮眼成績，更讓我們感到與有榮焉。」校園內布置充滿濃厚的六十週年慶氛圍，各系所亦展出學生創作與專題成果，從智能機器人、創新工程設計到文創作台灣好新聞 ・ 2 小時前